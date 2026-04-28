28 de abril de 2026 Inicio
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Qué fue de la vida de Nigga, el cantante del hit Te quiero en 2007

El reggaetonero que alcanzó fama mundial con el famoso estribillo "Baby te quiero" a principios de siglo se reinventó pero sigue pisando fuerte en la industria de la música.

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Qué fue de la vida del cantante Nigga

Qué fue de la vida del cantante Nigga, creador del hit Te quiero 

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  • Nigga, él cantante panameño que popularizó “Te quiero” en 2007, cambió su nombre artístico para poder ingresar al mercado estadounidense.
  • Un conflicto con su disquera lo mantuvo varios años sin poder promocionar su música en México.
  • En los últimos años retomó su carrera bajo el nombre de Flex y volvió a los escenarios.
  • Hoy combina su regreso artístico con una nueva etapa personal marcada por la paternidad.

Durante la segunda mitad de los 2000, el reggaetón romántico tuvo una figura que logró atravesar fronteras con una fórmula simple y efectiva, y ese nombre fue el de Flex, aunque muchos todavía lo recuerdan por su antigua identidad artística. Su tema “Te quiero” se convirtió en un fenómeno regional en 2007 y sonó con fuerza en radios, boliches y programas de televisión, en una época en la que el género comenzaba a consolidarse en el mercado latino.

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nigga

Nacido como Félix Danilo Gómez en Chitré, Panamá, el artista inició su carrera a comienzos de los 2000 bajo un seudónimo que rápidamente generó complicaciones fuera de América Latina. Esa denominación, impronunciable en Estados Unidos por su carga racial, lo obligó a adoptar el nombre Flex para poder expandir su música hacia ese país, aunque el cambio generó confusión entre sus seguidores, que no siempre identificaban que se trataba del mismo cantante.

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Con el paso del tiempo, el músico decidió unificar su identidad artística y, desde 2018, trabaja exclusivamente como Flex, ordenando también su presencia en redes sociales. Sin embargo, ese no fue el único obstáculo que enfrentó en su carrera, ya que un conflicto de copyright con su disquera en México lo dejó durante cerca de cuatro años sin posibilidad de difundir su material en ese mercado clave, lo que afectó su visibilidad en uno de los países donde había logrado mayor repercusión.

Durante ese período, el artista continuó activo en otras regiones como Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Europa, mientras esperaba la resolución del problema legal que, según explicó en entrevistas, le impedía promocionar su música con normalidad. Esa situación lo llevó a mantenerse en un segundo plano mediático, lejos del nivel de exposición que había alcanzado en su pico de popularidad.

nigga

En la actualidad, el cantante transita un regreso progresivo a la escena, con presentaciones televisivas y nuevos proyectos musicales. Además, atraviesa una etapa personal significativa tras el nacimiento de su hija en 2025 junto a su compañera, Angélica Matheus; experiencia que marcó su presente y que incluso inspiró el nombre de su próxima gira internacional, “The Luna Tour”.

A pesar del paso del tiempo, su legado dentro del reggaetón romántico sigue vigente, al punto que la revista Billboard lo incluyó entre los artistas latinos más relevantes del siglo XXI, recordando el impacto que supo tener en una generación que todavía reconoce los primeros acordes de aquel hit que lo llevó a la fama.

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