28 de abril de 2026 Inicio
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Parte del Mundial 2026: qué vestimenta sulene utilizar en Jordania

La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres, usando ropa holgada y ligera de algodón o lino.

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La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta

La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres, usando ropa holgada y ligera de algodón o lino.

  • Jordania es un reino árabe estable y seguro, considerado un oasis de paz en Oriente Medio, famoso por la antigua ciudad de Petra (maravilla del mundo) y el desierto de Wadi Rum.
  • Ofrece una mezcla de modernidad en su capital, Amán, con profundas tradiciones conservadoras.
  • Es un país fascinante que se destaca por ser un oasis de estabilidad y paz en una región históricamente convulsa. Es conocido mundialmente por su hospitalidad, sus impresionantes paisajes desérticos y su inmenso patrimonio histórico.
  • La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres.

Jordania es un reino árabe estable y seguro, considerado un oasis de paz en Oriente Medio, famoso por la antigua ciudad de Petra (maravilla del mundo) y el desierto de Wadi Rum. Ofrece una mezcla de modernidad en su capital, Amán, con profundas tradiciones conservadoras, una rica gastronomía, gran hospitalidad y una convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos.

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Es un país fascinante que se destaca por ser un oasis de estabilidad y paz en una región históricamente convulsa. Es conocido mundialmente por su hospitalidad, sus impresionantes paisajes desérticos y su inmenso patrimonio histórico, siendo la ciudad de Petra su ícono más famoso. Es considerado también un museo al aire libre con huellas de civilizaciones nabateas, romanas, bizantinas y otomanas.

Actualmente, en el plano futbolístico, la selección de Jordania hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA. El equipo asiático aseguró su lugar en el Mundial 2026 el 5 de junio de 2025, tras vencer a Omán por 3-0 como visitante. Jordania integrará el Grupo J, una zona sumamente exigente donde se enfrentará al vigente campeón del mundo.

Cuál es la vestimenta habitual que se utiliza en Jordania

La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres, usando ropa holgada y ligera de algodón o lino. Aunque en Amán y zonas turísticas son más abiertos, vestir recatadamente respeta la cultura local y protege del sol.

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  • Para Mujeres: Pantalones largos, faldas largas, vestidos, camisas que cubran los hombros y eviten escotes pronunciados. Se pueden usar calzas (leggings) bajo túnicas largas o vestidos.
  • Para Hombres: Pantalones largos y camisetas con mangas. Se desaconseja el uso de pantalones cortos (shorts) fuera de zonas turísticas o de playa, ya que se consideran informales.
  • Sitios Religiosos/Lugares Sagrados: Es obligatorio cubrirse brazos y piernas. Mujeres deben llevar un pañuelo para cubrir su cabello.
  • Desierto (Wadi Rum) y Petra: Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado resistente para caminar y una chaqueta o pañuelo grande para el frío de la noche.
  • Mar Muerto: El uso de bikini está permitido en piscinas de hoteles, pero se recomienda un traje de baño de una pieza o cubrirse al salir de la zona de agua.
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