Conocé Salta en 2026: este es el pueblo poco visitado que te sorprende con su belleza y es inolvidable

Se consolida como un destino de altura imperdible en la Puna salteña. Se llega desde Salta Capital por la RN 51 a través de la Quebrada del Toro, camino que requiere precaución por la altura y el clima.

Salta sigue siendo uno de los destinos más buscados de Argentina, principalmente para los viajeros que están mirando más allá de los circuitos tradicionales. En la inmensidad de la Puna salteña , existe un lugar que desafía las alturas y ofrece una experiencia visual y cultural que queda grabada para siempre en la memoria.

En el turismo argentino, Salta es un destino para quienes buscan autenticidad, silencio y paisajes que parecen de otro planeta, alejándose de los lugares con aglomeraciones de gente y cerca del cielo. En el mapa salteño, un lugar reconocido mundialmente pero poco explorado por el turismo masivo es San Antonio de los Cobres.

Su nombre es conocido por ser el punto de llegada del Tren a las Nubes. A casi 4.000 metros de altura , este enclave minero y pastoril es el corazón de los Andes salteños; un destino perfecto para una escapada alternativa, en busca de tranquilidad y un cambio de aire.

San Antonio de los Cobres se ubica en el departamento de Los Andes, al oeste de la provincia de Salta . Está situado en una zona de transición entre los cerros y la alta Puna, a unos 168 kilómetros de la capital salteña .

Se encuentra en la confluencia del río San Antonio de los Cobres y el río Toro, rodeado por picos que superan los 5.000 metros y cercano a la frontera con Chile, lo que lo convierte en un punto estratégico de la Puna argentina.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres

Uno de los mayores atractivos de la zona es el Viaducto La Polvorilla. Esta impresionante estructura de acero se eleva a más de 60 metros sobre el suelo y es el punto más alto del recorrido ferroviario del Tren a las Nubes, ofreciendo una vista única e indescriptible.

San Antonio de los Cobres Nordic

Para los amantes de la historia y la cultura, caminar por el pueblo permite visitar la Iglesia de San Antonio y el mercado de artesanos, donde se consiguen tejidos de lana de llama y oveja de una calidad excepcional.

Además, el pueblo es la sede de la Fiesta Nacional de la Pachamama cada agosto, con sus banquetes rituales de "Tijtincha" y ofrendas a la Madre Tierra. Mientras que en febrero se une a las celebraciones del carnaval andino que llenan la localidad de música y colores.

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, la Reserva Provincial Los Andes ofrece un escenario salvaje donde conviven vicuñas, guanacos y suris cordilleranos entre cardones y estepas arbustivas. Podés realizar travesías en 4x4, mountain bike o un inolvidable trekking acompañado de llamas, que son símbolo de la Puna.

San Antonio de los Cobres, Salta (1) Visit Salta

La oferta termal es otra de las sorpresas de este destino. A pocos kilómetros se encuentran las Termas de Incachuli, donde se puede disfrutar de pozas naturales de agua caliente en medio de un paisaje árido y salvaje. Es una experiencia de relax única, especialmente cuando el frío de la altura comienza a sentirse al caer el sol.

Finalmente, desde este pueblo se puede emprender el viaje hacia las Salinas Grandes por la Ruta 40 o aventurarse hacia el Cono de Arita en el Salar de Arizaro.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, la ruta más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta Salta Capital. Una vez allí, se debe tomar la Ruta Nacional 51, que atraviesa la espectacular Quebrada del Toro. Son aproximadamente 1.650 kilómetros en total, por lo que es vital estar atento al estado de los caminos de montaña y al "apunamiento" del vehículo.

Otra opción es ir en micro o avión hasta la ciudad de Salta y desde allí tomar servicios diarios de buses locales o camionetas de excursión que parten temprano por la mañana. También se puede combinar el viaje con el Tren a las Nubes, que realiza el tramo terrestre en bus desde Salta hasta San Antonio y luego el tramo ferroviario hasta el viaducto.