28 de abril de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Verónica Ojeda, una de las hermanas y el psicólogo Carlos Díaz

En la quinta audiencia hablarán tres personas claves en el caso y hay alta expectativa por la presentación del terapeuta del ídolo, quien ni siquiera llegó a dar su versión en el primer juicio, ya que debía hacerlo justo cuando estalló el escándalo con la jueza Julieta Makintach.

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Será la primera vez que el psicólogo Carlos Díaz hable ante la Justicia.

Será la primera vez que el psicólogo Carlos Díaz hable ante la Justicia.

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En el quinto día de audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro, hoy están citados para declarar la hermana del fallecido, Rita Maradona; su exnovia y madre de su último hijo, Verónica Ojeda; un comisario de la Policía Científica; y le psicólogo Carlos Díaz, quien pidió la palabra.

Mi papá nos va a odiar a todos”, le expresa Giannina a Luque en el audio revelado en el juicio por la muerte del Diez. 
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En la búsqueda de determinar el motivo de la muerte de Maradona, está previsto que declaren tres testigos, entre ellos Gerardo Vergara, quien intervino el día de la muerte en su rol de policía.

También se espera la declaración de Carlos Díaz, el psicólogo imputado en la causa junto a otros seis profesionales acusados de “homicidio simple con dolo eventual”. Además, podrá responder las acusaciones de Gianinna Maradona y una serie de audios presentados por la Fiscalía que lo comprometerían en la coordinación del tratamiento que fue “un plan criminal”.

Hay alta expectativa por la presentación del terapeuta del ídolo, quien ni siquiera llegó a dar su versión en el primer juicio, ya que debía hacerlo justo cuando estalló el escándalo con la jueza Julieta Makintach.

En la cuarta audiencia, el oficial Lucas Gabriel Farías aseguró que cuando ingresó al dormitorio vio a “una persona tapada y completamente hinchada” y también indicó que parecía un cuarto normal y no un espacio médico preparado para una internación compleja.

También declaró Juan Carlos Pinto, el médico de emergencias, y fue quien firmó el certificado de defunción, pero se convirtió en un testigo clave porque contó el estado en el que encontró al futbolista cuando llegó a la casa del country San Andrés.

Pinto fue determinante: “No había desfibrilador, respirador, ni oxígeno. No había elementos para mostrar que estaba en una internación domiciliaria. Era un paciente de alto riesgo y debería haber tenido cuidados”.

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