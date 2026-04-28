28 de abril de 2026 Inicio
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Paro de colectivos en cinco líneas del AMBA este 28 de abril: qué líneas no funcionan

Los choferes de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) reclaman falta de pago de sueldos y contaron que los últimos meses cobran en cuotas. "Estamos haciendo changas para sobrevivir", explicaron.

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Paro de colectivos en el AMBA.

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Los choferes de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) realizan un paro de colectivos por octavo día consecutivo en reclamo del pago de sueldos. Aseguraron que el último tiempo cobraron en cuotas y les deben aguinaldo y aumentos. “Hay compañeros que no tienen para comer”, contaron.

Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 
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En total son 427 trabajadores que están afectados y uno de ellos contó en un móvil en C5N: “Igual este conflicto viene desde hace un año y medio que venimos cobrando en cuotas. Ya no se pudo aguantar más y tomamos la decisión de no salir hasta que no nos paguen lo adeudado”.

Otro de los conductores indicó: “Estamos haciendo changas, hay compañeros que son grandes y no tienen para viajar, no tienen para la nafta. Venimos hace dos años renegando con los sueldos en cuotas. No nos pagaron los aumentos ni los viáticos. Hay compañeros que ya no tienen para comer, yo tengo dos chicos”.

El conflicto comenzó el lunes 20, cuando choferes y empleados comenzaron con la medida de fuerza en reclamo de deudas en el salario. Desde entonces no hubo ninguna solución, la empresa sigue sin normalizar el servicio y podría extenderse en caso de que no se llegue a un acuerdo durante la asamblea que se realizará este lunes 27 durante el mediodía para definir cómo continuar con la medida de fuerza.

Mientras tanto, el conflicto afecta a miles de usuarios de las líneas 707, 333, 407 y 437, que circulan principalmente por los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y Escobar.

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