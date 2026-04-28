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Taylor Swift, en guerra contra la inteligencia artificial: registró su voz e imagen para evitar su uso indebido

En medio del creciente uso de la IA la cantante presentó tres solicitudes de registro de marcas para las frases "Hey, it's Taylor Swift" y "Hey, it's Taylor", junto al registro de la imagen de ella sobre el escenario del Eras Tour.

Taylor Swift busca proteger su imagen y voz. 

Taylor Swift busca proteger su imagen y voz. 

Taylor Swift emprendió una guerra personal contra el uso indebido de su imagen y voz por la inteligencia artificial. Para ello registró y presentó tres solicitudes de registro de marcas para las frases "Hey, it's Taylor Swift" y "Hey, it's Taylor" y el registro de la imagen de ella sobre el escenario del Eras Tour.

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Según informó The Guardian, la solicitud del registro de la imagen la describieron de la siguiente manera: "Una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa, con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas. Está de pie en un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo".

Taylor Swift

Esta idea del equipo de Taylor surgió después de que el actor Matthew McConaughey registrara también su voz mediante la frase "All right, all right, all right" de la película que protagonizó en 1993 "Rebeldes y Confundidos". En su momento, McConaughey aseguró que "queremos establecer un perímetro claro en torno a la propiedad intelectual, donde el consentimiento y la atribución sean la norma en un mundo de inteligencia artificial".

En el marco del constante avance de la inteligencia artificial y las deepfakes, los artistas buscan constantemente establecer un límite para evitar el uso indebido de su imagen y la viralización de noticias falsas.

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