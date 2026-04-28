28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Habló el médico de la clínica de Villa Ballester donde hallaron fetos: "Fue un aborto en el marco de la ley"

"La nena actuó de forma voluntaria", explicó Damián Levy, el ginecólogo del centro médico Santa María. La investigación se disparó después de una denuncia en Santiago del Estero por violación contra una niña de 12 años, que estaba embarazada de ocho meses. La menor y su madre fueron halladas en el lugar, donde además se encontraron otros ocho embriones.

Por

Damián Levy rompió el silencio en C5N.

En medio de la polémica generada tras el hallazgo de ocho fetos durante un allanamiento en la Clínica Santa María de San Martín, el ginecólogo Damián Levy salió a dar su versión y rechazó de plano las versiones que circularon en las últimas horas. En declaraciones a C5N, el profesional aseguró que la intervención médica “se enmarcó estrictamente dentro de la ley” y apuntó contra la difusión de información errónea.

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan
Te puede interesar:

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

“La práctica se enmarca en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a una niña víctima de abuso sexual. Todo lo que se llevó a cabo está dentro del marco legal, por lo que desmiento todas y cada una de las noticias falsas”, afirmó Levy.

El caso tomó estado público luego de que la Justicia Federal iniciara la búsqueda de una menor de 12 años oriunda de Santiago del Estero, embarazada como consecuencia de una violación. En ese contexto, la Policía bonaerense allanó el centro médico y encontró restos fetales que, según se explicó posteriormente, estaban descartados conforme a las normas vigentes para residuos patogénicos.

Levy remarcó que tanto la paciente como su madre “se encuentran en buen estado de salud” y que ya regresaron a su provincia de origen. Además, subrayó la disposición del equipo médico para colaborar con la investigación judicial: “Estamos a entera disposición del fiscal para lo que necesite”.

El especialista insistió en que el procedimiento fue correcto desde el punto de vista médico y legal. “Estoy con la convicción firme de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos y del marco de la ley. Fue un aborto en el marco de la ley”, sostuvo. Y agregó: “En todo momento la niña y la madre actuaron de forma autónoma y voluntaria”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió el lunes un comunicado tras realizar una inspección en el establecimiento. Allí se indicó que se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad.

Según el informe oficial, se detectaron “infracciones menores”, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, situaciones para las cuales se otorgó un plazo de adecuación, tal como establece la normativa vigente. “De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”, aclararon.

Asimismo, desde la cartera sanitaria recordaron el marco legal vigente: hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras que a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales como riesgo para la salud, la vida o en casos de violación, sin límite de edad gestacional.

En ese sentido, el informe también confirmó que los residuos derivados de los procedimientos “se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas”, conforme a la normativa para residuos patogénicos en establecimientos de salud.

Noticias relacionadas

Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Será la primera vez que el psicólogo Carlos Díaz hable ante la Justicia.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Verónica Ojeda, una de las hermanas y Carlos Díaz

Seis casos confirmados fueron  confirmados de relevancia internacional. 

Hallazgo clave para la medicina: detectaron en Argentina seis casos de un grupo sanguíneo único en el mundo

La Rímolo chaqueña no era doctora y nunca pasó por la facultad de medicina.

Cayó la falsa médica: la policía detuvo a la profesora de plástica que atendía con título trucho

El bebé fue hallado en el interior de la mochila, con sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza. 

Conmoción en Bariloche: un bebé cayó 15 metros durante un trekking y su familia es investigada

El 144 brinda información sobre qué hacer ante situaciones de violencia de género. Para situaciones de riesgo llamar al 911.

Dueño de una concesionaria y con una causa por abuso: quién es el hombre filmado golpeando a su pareja

Rating Cero

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

Grecia Colmenares estalló en medio de una crisis y sacudió la casa de Gran Hermano.

Crisis de nervios en Gran Hermano: Grecia Colmenares tomó una drástica decisión dentro de la casa

Por ahora, la artista colombiana optó por el silencio en sus redes sociales.

Tragedia en la previa del show de Shakira en Copacabana: murió un operario durante el armado del escenario

Moria Casán y Susana Giménez.
play

Moria Casán cuestionó el look de Susana Giménez para los Martín Fierro de la Moda: "Me dio risa"

Rincón dijo que le trajo suerte a Messi.

Andrea Rincón reveló detalles sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi

últimas noticias

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Hace 11 minutos
Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Hace 23 minutos
El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar sigue con la tendencia alcista y ahora se acerca a los $1.450

Hace 28 minutos
Spreen, ¿el primero en el mundo en llenar el álbum?

Spreen gastó más de 30 millones para llenar el álbum del Mundial antes de que salga a la venta en Argentina

Hace 30 minutos
La mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá en 10 grados. 

Avanzan el frío polar y las heladas en Argentina: cuánto caerá el termómetro

Hace 37 minutos