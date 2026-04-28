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¿Relación abierta? Yanina Latorre reveló la verdad sobre el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La conductora de SQP contó en detalle cómo cayeron los rumores de infidelidad en la pareja. “Lo sé de primera mano”, explicó.

Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

Tini y De Paul tendrían una relación abierta.

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La conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, reveló la verdad de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, luego de que las influencers Florencia Regidor y Catalina Gorostidi hayan dicho que el futbolista tuvo un affaire con una amiga suya. "Lo hacen por dos minutos de cámara", indicó.

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Para sorpresa de muchos, en lugar de negarlo, lo admitió: “Lo sé de primera mano. Pero de primera mano... De Paul está a un montón de gente. Para mí, no existe la monogamia en esas parejas que son tan pegadas. Y yo sé que De Paul está con un montón de gente y yo sé que Tini también está con un montón de gente. ¡Me consta!”.

“Sin ningún tipo de prueba, y no estoy defendiendo ni a De Paul ni a Tini porque ellos son grandes y se saben defender. Pero vos cuando decís algo lo tenés que decir entero. ‘No me hagan hablar porque yo sé cosas de que De Paul le manda mensajes a amigas mías’ dijo”, agregó en su programa de América.

Rodrigo de Paul Tini Stoessel
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Y disparó: “Si vas a contar algo, contalo con nombre y apellido, y andá derecho, con pruebas. Porque vos no sabés qué le generás a De Paul y Tini. Si lo hacés por dos minutos de cámara sos flor de pelotuda y boluda, porque te estás metiendo con Tini Stoessel que tiene el fandom más grande. El ABC de la gente con la que no te tenés que meter”.

Pero evidenció que se equivocaron: “Acto seguido: las dos se desdijeron. Se asustaron. Digo, son dos boludas, discúlpenme. O van con todo y lo bancan, como lo hemos hecho todos, o no estén con el ‘no, era mentira, era un chiste, no me consta’... chicos, no. Aparte, les voy a decir que son muy boludas”.

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