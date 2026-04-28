Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Las distintas tasas disponibles en el sistema bancario generan variaciones en las ganancias según la entidad y el canal utilizado.

Durante abril , los plazos fijos continúan ubicándose como una herramienta elegida por ahorristas que priorizan estabilidad y rendimientos conocidos al momento de invertir pesos a corto plazo. Las distintas tasas disponibles en el sistema bancario generan variaciones en las ganancias según la entidad y el canal utilizado.

Las tasas ofrecidas por bancos para operaciones en sucursal y canales digitales presentan diferencias que impactan en la ganancia final.

Invertir $1.250.000 a 30 días sigue siendo una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan una renta previsible en abril de 2026.

Luego de la flexibilización del mercado financiero , cada banco mantiene autonomía para definir sus propias tasas de interés , lo que incrementó la necesidad de comparar entre opciones presenciales y digitales antes de concretar una colocación. Este escenario obliga a observar con atención tanto la Tasa Nominal Anual (TNA) como la Tasa Efectiva Anual (TEA) para calcular el retorno real.

Con un capital de $1.250.000 , las diferencias entre operar en sucursal o de forma electrónica pueden resultar relevantes en el rendimiento mensual, especialmente mientras la inflación sigue siendo una variable central para medir la conveniencia de cada inversión.

Para una inversión de $ 1.250.000 a 30 días en una sucursal bancaria , como en el Banco Nación , con una TNA del 18% y una TEA del 19,56%, el rendimiento obtenido es de $18.493,15. Al vencimiento del plazo, el monto total acumulado asciende a $1.268.493,15.

Por otra parte, quienes se inclinan por realizar el depósito mediante canales electrónicos, como homebanking o aplicaciones, acceden a una tasa algo más alta. En este caso, con una TNA del 18,50% y una TEA del 20,15%, los intereses generados alcanzan los $19.006,85, permitiendo recibir un total de $1.269.006,85 tras los 30 días.

Aunque la diferencia entre ambas alternativas es moderada, la operatoria digital ofrece una rentabilidad superior, lo que refuerza la tendencia de los bancos a incentivar el uso de plataformas electrónicas mediante mejores condiciones para sus clientes.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La evolución de la inflación continúa siendo determinante para establecer si el plazo fijo conserva su atractivo como instrumento de ahorro. Con rendimientos mensuales derivados de tasas cercanas al 18% y 18,50% anual, los inversores deben analizar cuidadosamente si estos retornos alcanzan para preservar el valor de sus fondos frente al incremento del costo de vida, el cual actualmente tiene un incremento mensual de aproximadamente el 3%.

Por ese motivo, muchos especialistas sugieren monitorear periódicamente las condiciones del mercado y considerar la reinversión del capital junto a los intereses para potenciar resultados, especialmente cuando las tasas o el índice inflacionario presentan cambios relevantes.