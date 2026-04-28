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Lisa Kudrow reveló los maltratos en el set de la mítica serie Friends

La actriz que encarnó a Phoebe Buffay en la sitcom estadounidense contó detalles oscuros del detrás de escena.

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

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Lisa Kudrow recordó su paso por la serie Friends y reveló detalles desconocidos que vivió en el set de grabación: "Había cosas desagradables", opinó la actriz que encarnó a Phoebe Buffay. La escritora se hizo famosa internacionalmente con la serie que se emitió entre 1994 y 2004.

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La intérprete fue parte del elenco de la exitosa de la sitcom estadounidense donde aseguró que los guionistas, en su totalidad hombres, la maltrataban: "¿Esta p... no sabe leer? Ni siquiera lo intenta", detalló como uno de los insultos que recibía a diario.

Aunque la trama contaba una imagen de amistad ideal, el detrás de escena tenía una dinámica de trabajo "brutal", según reveló la famosa en una entrevista en el diario The Times del Reino Unido.

Además, aseguró que los guionistas hablaban de sus fantasías sexuales con sus compañeras de elenco, Jennifer Aniston y Courteney Cox, y remarcó que aunque lo desmientan ella sabe que fue así. "Digan lo que quieran de mí a mis espaldas, porque entonces no importará", sobre el ritmo de la icónica ficción.

Un antecedente olvidado

Las palabras de Lisa Kudrow sacaron a la luz una demanda olvidada del año 1999, cuando la asistente de los guionistas Amaani Lyle denunció a Warner Bros por conductas sexistas y racistas en la producción. En 2006, la justicia falló en contra de Lyle, dictaminando que ese comportamiento era "parte necesaria" del proceso creativo de la comedia.

Friends cuenta la vida, amores, trabajos y aventuras de seis amigos veinteañeros, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, que viven en Manhattan, Nueva York. Durante 10 temporadas, la serie narra sus relaciones personales, el paso a la edad adulta y su fuerte lazo de amistad.

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