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¿Se reconciliaron? Paula Chaves y Zaira Nara revelaron cómo fue su inesperado reencuentro

Las mismas protagonistas contaron los detalles, en medio del fallecimiento de la perra de la conductora de Olga. "Hubo un acercamiento, pero la vida a veces te cruza en momentos puntuales", contó la menor de las Nara.

Paula Chaves se reencontró con Zaira Nara.

Paula Chaves se reencontró con Zaira Nara.

La modelo Zaira Nara confirmó que se encontró con Paula Chaves en un local de ropa luego de la pelea entre ambas por primera vez tras cruces mediáticos con gente de por medio, y la conductora de Olga le dio la razón: “Fue las dos solas, cara a cara”.

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Tras ganar un premio Martín Fierro a la Moda, Zaira se mostró feliz y aprovechó a contar que tuvieron un cruce: “Hubo un acercamiento, pero la vida a veces te cruza en momentos puntuales. Lindo para las dos. Hay mucho cariño”.

Fue entonces que Paula también dio su versión sobre la situación, pero le bajó la espuma a todo. “Está todo bien. Nos encontramos de casualidad en un local de ropa que nos viste a las dos. Y por arte de magia nos encontramos las dos, cara a cara, solas. Me sorprendió el destino”.

“A veces las personas están en el lugar indicado en el momento en el que una no lo espera, pero tampoco voy a dar detalles porque es un tema nuestro. No hablo del tema. Nos cruzó el destino en El camarín. Tuvimos la dicha de encontrarnos ahí. Nos abrazamos”, agregó la conductora de Olga.

Si bien no confirmaron que hayan tenido un inicio de reconciliación, en las redes sociales se empezó a especular con un posible regreso al vínculo. ¿Vuelve la amistad?

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