Ed Sheeran llega a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios El artista británico regresará al país tras 7 años y se presentará en el estadio Tomás A. Ducó el próximo 29 de noviembre en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”. + Seguir en







FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran en Buenos Aires

Después de 7 años, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con una única presentación: tocará el próximo 29 de noviembre en Buenos Aires, en el marco de su nueva gira internacional Loop Tour.

Hace unos días, la productora había publicado un video dando a conocer que su gira por Sudamérica, que incluye Santiago de Chile, Asunción (Paraguay) y San Pablo (Brasil) y ahora dieron a conocer que será en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), uno de los escenarios elegidos para grandes shows internacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed Get in the loop. 28.04.2026. pic.twitter.com/kMcicRYNHh — Move Concerts Arg (@moveconcertsarg) April 24, 2026

El intérprete de Perfect, regresará al país luego de 7 años de ausencia por estas tierras y se espera que lo haga con un formato solo en el escenario, con su guitarra y loops en vivo que le permiten construir cada canción en tiempo real.

Al mismo tiempo, se confirmó que tendrá como artista invitado en nuestro país a FINNEAS, reconocido productor y músico, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador habitual de Billie Eilish (su hermana).

Ed Sheeran llega a Argentina: cuándo, cómo comprar las entradas y a qué precios Tal como se anticipó, la venta de entradas será primero con la preventa exclusiva para clientes BBVA, que comenzará el lunes 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general se habilitará el martes 5 de mayo en el mismo horario. Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma online de Liveplass, con beneficios de financiación disponibles durante la etapa de preventa. Ed Sheeran entradas en Argentina