IR A
IR A

Ed Sheeran llega a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios

El artista británico regresará al país tras 7 años y se presentará en el estadio Tomás A. Ducó el próximo 29 de noviembre en el marco de su nueva gira internacional “LOOP Tour”.

FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran enBuenos Aires

FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran en Buenos Aires

Después de 7 años, Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con una única presentación: tocará el próximo 29 de noviembre en Buenos Aires, en el marco de su nueva gira internacional Loop Tour.

Qué fue de la vida del cantante Nigga, creador del hit Te quiero 
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Nigga, el cantante del hit Te quiero en 2007

Hace unos días, la productora había publicado un video dando a conocer que su gira por Sudamérica, que incluye Santiago de Chile, Asunción (Paraguay) y San Pablo (Brasil) y ahora dieron a conocer que será en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), uno de los escenarios elegidos para grandes shows internacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

El intérprete de Perfect, regresará al país luego de 7 años de ausencia por estas tierras y se espera que lo haga con un formato solo en el escenario, con su guitarra y loops en vivo que le permiten construir cada canción en tiempo real.

Al mismo tiempo, se confirmó que tendrá como artista invitado en nuestro país a FINNEAS, reconocido productor y músico, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador habitual de Billie Eilish (su hermana).

Ed Sheeran llega a Argentina: cuándo, cómo comprar las entradas y a qué precios

Tal como se anticipó, la venta de entradas será primero con la preventa exclusiva para clientes BBVA, que comenzará el lunes 4 de mayo a las 12, mientras que la venta general se habilitará el martes 5 de mayo en el mismo horario.

Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma online de Liveplass, con beneficios de financiación disponibles durante la etapa de preventa.

Ed Sheeran entradas en Argentina

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La insólita pelea que rodeó al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero.

Se filtró por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse tras la fiesta de 15 de su hija

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

últimas noticias

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

Hace 13 minutos
Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 hipopótamos de la coca de Pablo Escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Hace 14 minutos
Tomás Orihuela tenía 19 años.

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido

Hace 17 minutos
La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

Hace 38 minutos
El robot combina dos sistemas integrados: una cámara para identificar y un brazo ejecutor.

Un científico del CONICET creó un robot único en el mundo para proteger cultivos con Inteligencia Artificial

Hace 51 minutos