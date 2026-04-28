A qué hora juega Boca vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo En Belo Horizonte, el Xeneize buscará mantener el puntaje ideal en el que pondría el equipo titular luego de la rotación frente a Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura. Por + Seguir en







Boca jugará en condición de visitante desde las 21:30 frente a Cruzeiro

Boca jugará este martes frente a Cruzeiro en Brasil, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, donde irá en busca de otro triunfo para que lo deje casi con el pase asegurado a los octavos de final.

El Xeneize llega a este encuentro en su mejor momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional: en el torneo internacional cosechó puntaje ideal con tres victorias, mientras que en el Torneo Apertura logró la clasificación a los playoffs y, además, viene de golear 4 a 0 como visitante a Defensa y Justicia, para además extender su invicto a 14 partidos.

Pensando en este encuentro, Claudio Úbeda volverá a apostar por las habituales titulares, en comparación con el equipo que jugó en Florencio Varela, a excepción de Leandro Brey, que se mantiene en el arco, el resto del equipo será completamente distinto.

De esta manera, en la última línea volverán Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, Leandro Paredes estará acompañado por Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y el juvenil Tomás Aranda.

Mientras que la delantera estará integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, una dupla que marcó en la goleada frente al Halcón e buscarán repetir lo mismo en Belo Horizonte.