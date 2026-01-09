9 de enero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Un local céntrico con impronta clásica ofrece cocina casera, raciones generosas, precios cuidados, ideal para almuerzos cotidianos en la ciudad.

Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

  • Un bodegón tradicional de Monserrat se destaca por su cocina casera y ambiente familiar
  • La propuesta prioriza carnes jugosas, milanesas generosas y preparaciones al horno
  • Funciona de lunes a viernes en horario corrido, frente a un edificio emblemático
  • Combina precios razonables con platos abundantes en una zona céntrica de la Ciudad

En distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bodegones continúan ocupando un lugar central dentro del mapa gastronómico porteño. Estos espacios, ligados a la cocina casera, el trato cercano y las recetas heredadas, siguen convocando a trabajadores, vecinos y visitantes que buscan platos contundentes y sabores reconocibles.

Dentro de ese universo aparece Café Restaurante El Nacional, un local que sostiene la lógica del bodegón clásico en pleno barrio de Monserrat, con una propuesta centrada en milanesas generosas, carnes al horno y preparaciones de olla. Su presencia en una zona cargada de historia no es casual: el entorno acompaña una cocina simple, sabrosa y accesible, alejada de modas pasajeras.

El establecimiento se consolidó como una opción frecuente para quienes transitan el microcentro porteño. Con un horario amplio durante los días hábiles, permite acercarse tanto por la mañana como al mediodía o la tarde, manteniendo una identidad marcada por la tradición gastronómica porteña, las porciones abundantes y un clima sereno.

cafe-restaurante-el-nacional 2.webp
Milanesas y carnes al horno, los clásicos que definen la identidad del local.

Milanesas y carnes al horno, los clásicos que definen la identidad del local.

Dónde queda Café Restaurante El Nacional

El restaurante está ubicado sobre la calle Bolívar al 220, en el corazón de Monserrat. Se encuentra a pocos metros de Alsina y Moreno, dos arterias históricas del casco antiguo de la ciudad. Además, su cercanía con Plaza de Mayo lo posiciona como una alternativa práctica para quienes trabajan o circulan habitualmente por el centro porteño.

La ubicación, frente al Colegio Nacional Buenos Aires, refuerza su carácter emblemático y lo integra al paisaje cotidiano de uno de los sectores más representativos de la capital.

Qué puedo pedir en Café Restaurante El Nacional

La carta de Café Restaurante El Nacional se organiza alrededor de platos emblemáticos del bodegón porteño, con una oferta centrada en carnes y preparaciones de cocina tradicional. Las milanesas ocupan un lugar destacado y se presentan en versiones clásicas y combinadas, siempre acompañadas por guarniciones abundantes que refuerzan la lógica de plato principal contundente.

Entre las opciones más representativas también aparecen carnes al horno, como cortes vacunos y de cerdo servidos con papas o puré, además de recetas de olla que forman parte del recetario histórico de este tipo de restaurantes. Guisos y preparaciones de cocción lenta completan una propuesta pensada para sostener el sabor y la textura, evitando platos secos o recalentados.

El menú se apoya en una cocina directa y sin artificios, donde prima la porción generosa y el respeto por las recetas tradicionales. Esta combinación consolidó a El Nacional como una referencia dentro del circuito céntrico, especialmente entre quienes buscan platos clásicos bien ejecutados en un entorno de bodegón auténtico.

Cómo llegar a Café Restaurante El Nacional

El acceso resulta sencillo gracias a la conectividad del área. A pocas cuadras se encuentran estaciones de subte de distintas líneas, como Perú y Plaza de Mayo de la línea A, Catedral de la línea D y Bolívar de la línea E, lo que permite arribar desde diversos puntos de la ciudad.

Café Restaurante El Nacional 2
Una propuesta tradicional dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con platos abundantes.

Una propuesta tradicional dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con platos abundantes.

Además, varias líneas de colectivo circulan por la zona, entre ellas la 2, 8, 22, 24, 28, 29, 33 y 64, facilitando el traslado hacia este bodegón tradicional ubicado en pleno centro porteño.

