2 de junio de 2026 Inicio
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Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

El jefe de Gabinete participó del 43º congreso anual de IEAF, donde destacó el equilibrio fiscal, el déficit cero de la Ciudad de Buenos Aires y la articulación con la agenda nacional y el sector privado . "Tiremos para el mismo lado. Esta vez no podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso", destacó.

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“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado", subrayó Macri. 

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró este martes ante empresarios que "es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento". Durante su disertación en el 43º congreso anual de IEAF, donde destacó el equilibrio fiscal, el déficit cero de la Ciudad de Buenos Aires y la articulación con la agenda nacional y el sector privado: "Tiremos para el mismo lado".

Javier Milei y Luis Caputo disertan este martes en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
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“El equilibrio macroeconómico y el rumbo definido nos vuelven a ubicar en la senda correcta. Acompañamos el esfuerzo que este momento exige, apoyando esa agenda común en la que el Gobierno nacional, el local en nuestro caso y el sector privado tiremos para el mismo lado. Esta vez no podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso”, señaló el alcalde porteño en la apertura del evento donde también participarán el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En este sentido, abogó que entre todos los actores mencionados "es tiempo de acelerar, transformar la estabilidad en crecimiento y recuperar el premio al esfuerzo que siempre nos identificó, especialmente a la clase media que empuja, no se rinde, ni pide privilegios”.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado. Son ustedes quienes invirtiendo, tomando riesgo y generando empleo hacen crecer a la Ciudad y al país. Hoy volvemos a celebrar el éxito del privado y eso es parte del cambio cultural muy importante que estamos atravesando”, refirió Jorge Macri a los empresarios presentes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

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Jorge Macri disert&oacute; en la 43&ordm; edici&oacute;n del IAEF.&nbsp;

Jorge Macri disertó en la 43º edición del IAEF.

La gestión porteña

En un breve discurso, Jorge Macri aclaró que "no hay disfrute sin seguridad ni desarrollo sin orden", previo a destacar que bajo su mandato "terminamos con piquetes, acampes y manteros, y recuperamos más de 800 propiedades usurpadas". "No cambiaron las leyes ni los jueces. Cambió la decisión política. En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Significa devolverles más de 400 millones de dólares y eso es darle certeza al privado que invierte”, remarcó.

En materia fiscal, recordó que el equilibrio y el déficit cero son parte de la manera histórica que tiene el PRO de gobernar, pero aclaró que se decidió ir más allá mediante el reperfilamiento de plazos de deuda y la redefinición de vencimientos. En este sentido, resaltó que en la más reciente salida al mercado internacional el Gobierno porteño logró colocar deuda a una tasa del 7,3%, “la más baja de la historia de la Ciudad: eso equivaldría a un riesgo país de 300 puntos básicos”.

“En los próximos años Buenos Aires continuará consolidándose como el gran centro financiero, tecnológico y de servicios de la región gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, inversores y dirigentes. El futuro del país y de esta Ciudad lo construimos entre todos los que creemos que el esfuerzo y el trabajo siguen siendo la mejor manera para progresar y crecer en libertad”, completó el jefe de Gabinete.

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