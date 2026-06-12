Franco Colapinto afronta las dos prácticas libres del GP de Barcelona de la Fórmula 1 El piloto de Alpine buscará mejorar posiciones respecto de lo hecho en la etapa de Mónaco. Sin Sprint, el sábado será la FP3 y la clasificación para la carrera del domingo. Por Agregar C5N en









Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Mónaco.

Franco Colapinto afrontará la fecha 7 de la Fórmula 1, esta vez en el marco del Gran Premio de Barcelona. El argentino intentará mejorar la actuación de lo hecho durante la etapa de Mónaco, donde se ubicó en el 15°.

El piloto argentino vivió una carrera complicada, llena de sanciones por exceso de velocidad en la calle de boxes que arruinaron cualquier chance de avanzar y señaló los roces en pista y apuntó contra la estrategia de la escudería Williams que terminó bloqueando la competencia. "Un desastre", expresó en referencia a la experiencia.

Después de que le costara el circuito del Principado, el piloto de Alpine buscará quedar más cerca de su compañero de equipo. Pierre Gasly coronó un buen fin de semana, después de haber quedado detrás de Franco durante las etapas anteriores.

Con la Copa del Mundo ya en marcha, Colapinto no quiso dejar de ser parte: el pilarense llegó al paddock para el ser parte del Media Day durante el jueves y lució una vestimenta con referencias a la Selección. Usó una remera de una marca española que lanzó recientemente una colección especial de la Copa del Mundo. Seguramente, entre carrera y carrera, pondrá un ojo en lo que pase en Estados Unidos.

Franco Colapinto Selección A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona Viernes 12 de junio