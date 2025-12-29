El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una suprema Maryland de locos

Su milanesa fue elegida como una de las mejores de la Ciudad. El lugar destaca por sus mesas grandes y porciones abundantes diseñadas para compartir.

La Ciudad de Buenos Aires tiene una oferta extensa de bodegones y restaurantes, pero algunos están grabados en su historia. Manolo lleva abierto más de 40 años y conserva varios fieles comensales que lo visitan desde sus inicios, así como mozos que acumulan la misma experiencia que los años de vida del lugar.

En el histórico barrio de San Telmo , este lugar se erige como un espacio para ir a comer en grupo, ofreciendo mesas grandes y porciones perfectas para compartir. La comida tiene ese toque casero que ya no se encuentra en todos lados, y su menú es una combinación de platos tradicionales de un bodegón porteño y recetas españolas clásicas .

Las protagonistas indiscutidas del menú son sus milanesas; la suprema Maryland se sirve con papas paille y se lleva todos los aplausos. Aunque la milanesa “gran Manolo” es la especialidad de la casa: viene con jamón cocido, rodajas de tomate, huevo picado, aceitunas y perejil.

En 2017, el restaurante quedó en el tercer puesto del concurso a la mejor Milanesa de la Ciudad de Buenos Aires y desde entonces es un lugar infaltable en la ruta gastronómica para los amantes de este plato.

Manolo se encuentra en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Bolívar 1299, esquina Cochabamba . Está ubicado a pocos metros de la Avenida Caseros .

Esta zona de San Telmo se caracteriza por tener varias propuestas gastronómicas. Abren todos los días desde las 20 horas hasta la medianoche. Viernes, sábado y domingo también ofrecen horario de almuerzo, de 12 a 16.

Qué puedo pedir en Manolo

Sus platos más recomendados son la tortilla de papa, suprema Maryland y los tallarines. Aunque mucha gente también va por la carne a la parrilla, que se menciona como otra de las especialidades del lugar.

Sus porciones de pasta rellena son abundantes; ofrecen opciones gourmet como los raviolones de osobuco y los sorrentinos negros de trucha. Se pueden acompañar con una variedad de salsas entre las que se incluye bolognesa, parisienne y asturiana.

MANOLO GOOGLE

Además ofrece ensaladas frescas, ideal para esta época, como la clásica caesar o mix de verdes con higos, queso roquefort y nuez. Podés encontrar platos de la gastronomía española como cazuela de calamares o mariscos, trucha rellena acompañada de mil hojas de papa, paella, y variedad de tortillas de papa.

Para cerrar, hay propuestas bien tradicionales como flan mixto, isla flotante y sambayón. Al igual que Manolo, son un clásico que no falla.

Cómo llegar a Manolo

Se puede llegar a Manolo fácilmente desde distintos puntos de la Ciudad a través de colectivo. Por allí transitan varias líneas de colectivo como la 61, 130, 24, 39 y 143.

Además, se debe tener en cuenta que puede ser difícil conseguir estacionamiento por la zona para dejar el auto. Por lo que ir en otros medios de transporte puede ser una mejor opción.

La estación de Subte más cercana es San Juan, de la Línea C, que te deja a unos 500 metros del lugar. Otra opción puede ser la estación Constitución.