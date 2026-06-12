12 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de junio

El oficial minorista opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación y mantiene la tendencia bajista semanal inaugurada el martes.

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El dólar cierra la semana 
El dólar cierra la semana 

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del jueves, en la continuidad de la tendencia bajista semanal, donde tocó su valor más bajo de la semana. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, se mantiene sin variaciones.

El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.
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Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar se mantiene arriba de los $1.400.

El dólar se mantiene arriba de los $1.400.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.432,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,64, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.449,23.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.443,5 para la compra y $1.445,5 para la venta.

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