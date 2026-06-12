12 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Acorralado, Manuel Adorni enfrenta una moción de censura, la presión de la Justicia y las críticas de sus aliados

El jefe de Gabinete atraviesa su momento más crítico tras la presentación de su declaración jurada. Mientras el fiscal Pollicita pide informes urgentes, la oposición solicitó una sesión en Diputados para buscar su destitución y bloques aliados, como el PRO y la UCR, le soltaron la mano. Desde el oficialismo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich lo cruzaron públicamente.

Por
Adorni sigue en el ojo de la tormenta tras presentar su declaración jurada.

Adorni sigue en el ojo de la tormenta tras presentar su declaración jurada.

Redes sociales (imagen optimizada por IA)

Lejos de calmar las aguas, la presentación de su declaración jurada complicó aún más el panorama del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de 90 días para entregar los documentos se transformó en un escándalo que amenaza su continuidad en el cargo. El funcionario libertario se encuentra en una encrucijada judicial y política, señalado por sus contradicciones y acorralado por un arco político que, casi sin excepciones, le exige respuestas reales.

Yanina contra adorni
Te puede interesar:

Yanina Latorre sin piedad contra Manuel Adorni: "Es un cínico que nos toma de boludos"

El frente judicial es, quizás, el más urgente. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción el envío "urgente" de la declaración jurada y sus rectificaciones. El objetivo es cotejar los documentos con las explicaciones públicas de Adorni, quien admitió haber "ahorrado en negro" y haber obtenido ganancias por u$s300.000 en Bitcoins, activos que omitió declarar en sus anteriores presentaciones.

Manuel Adorni
Adorni anunció que irá al Senado en julio para brindar su informe de gestión.

Adorni anunció que irá al Senado en julio para brindar su informe de gestión.

La oposición busca impulsar una moción de censura en Diputados

En el Congreso, el clima es de máxima tensión. El bloque de Unión por la Patria, junto a otros espacios de la oposición, solicitó formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio. El objetivo es aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional e impulsar una moción de censura contra Adorni para ejecutar su destitución.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales", denunciaron desde el bloque peronista. Los legisladores exigen que el Jefe de Gabinete responda verbalmente sobre las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y las inconsistencias en sus bienes.

Fuego amigo: el abandono de los aliados y la furia de Villarruel

Lo que más debilita la posición de Adorni es el quiebre de los apoyos internos. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue lapidaria al ser consultada sobre si creía en las explicaciones del funcionario: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", disparó en redes sociales. Además, presionó para que Adorni adelante su informe de gestión al Senado para este mes de junio, rechazando el anuncio del funcionario de asistir recién en julio.

Victoria Villarruel tuit

Por su parte, el PRO emitió un duro comunicado calificando la situación como una "falta grave". "Un funcionario no puede decir que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", sentenciaron desde el partido amarillo. Patricia Bullrich se sumó a las críticas calificando el hecho como una "omisión ética", mientras que la UCR fue tajante: "Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado".

Las mentiras de Adorni: los videos que contradicen su explicación

Para complicar aún más su defensa, se viralizaron videos de 2020 y 2022 donde Adorni admitía no estar "muy metido" en el mundo Bitcoin. Estas imágenes contradicen su versión actual, en la que asegura haber empezado a "invertir fuerte" en 2014 para justificar su incremento patrimonial. En aquellas charlas, el hoy Jefe de Gabinete incluso cuestionaba tomar a las criptomonedas como una inversión real.

Embed

Pese a los intentos de mostrar una "foto de unidad" en la mesa política para maquillar la interna, el escándalo por el "Adorni Gate" parece haber paralizado la gestión, dejando al funcionario más representativo de La Libertad Avanza en una situación de aislamiento extremo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni.

La escribana de Adorni también ingresó al régimen de Inocencia Fiscal

Manuel Adorni justificó sus ingresos no declarados como ahorros en negro y se disculpó.

"Corrupción", "escándalo" y "contradicciones": qué dicen los medios internacionales sobre el Adorni Gate

El PRO le reclamó a Adorni que actúe con transparencia.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

Manuel Adorni presentó su declaración jurada y fue cuestionado por su relato. 
play

"Nos mintió en la cara": diputados piden que Adorni vuelva al Congreso a dar explicaciones

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei.
play

Videos: Manuel Adorni había admitido no estar "muy metido" en Bitcoin hace 10 años

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Adorni anunció que en julio irá al Senado por su informe de gestión

Rating Cero

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Tini y De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

Moria y esteban

Esteban Lamothe le admitió a Moria que fantaseó con ella: "Emitís algo sexual muy fuerte"

Yanina contra adorni

Yanina Latorre sin piedad contra Manuel Adorni: "Es un cínico que nos toma de boludos"

La relación entre Vicuña e Icardi, cada vez más tensa.

Un detalle en redes sociales encendió la interna entre Vicuña e Icardi: "Me hackearon"

Un curioso robo alteró la convivencia dentro de la casa.

Acusaron a una participante de Gran Hermano por un insólito robo: "¡Qué asco!"

Moria y Antonela.

Moria Casán opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

últimas noticias

Adorni sigue en el ojo de la tormenta tras presentar su declaración jurada.

Acorralado, Adorni enfrenta una moción de censura, la presión de la Justicia y las críticas de sus aliados

Hace 2 horas
La Copa Argentina no para durante el mundial.

Confirmado: Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial

Hace 2 horas
play

Nueva denuncia contra Facundo Leal: fue imputado por enriquecimiento ilícito por obras en aeropuertos

Hace 3 horas
Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Tini y De Paul cambiaron la fecha de su casamiento y desataron una guerra inesperada

Hace 3 horas
Avanza la investigación por el caso del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó la prisión preventiva para un acusado

Hace 4 horas