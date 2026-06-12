Acorralado, Manuel Adorni enfrenta una moción de censura, la presión de la Justicia y las críticas de sus aliados

El jefe de Gabinete atraviesa su momento más crítico tras la presentación de su declaración jurada. Mientras el fiscal Pollicita pide informes urgentes, la oposición solicitó una sesión en Diputados para buscar su destitución y bloques aliados, como el PRO y la UCR, le soltaron la mano. Desde el oficialismo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich lo cruzaron públicamente.

Lejos de calmar las aguas, la presentación de su declaración jurada complicó aún más el panorama del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de 90 días para entregar los documentos se transformó en un escándalo que amenaza su continuidad en el cargo. El funcionario libertario se encuentra en una encrucijada judicial y política, señalado por sus contradicciones y acorralado por un arco político que, casi sin excepciones, le exige respuestas reales.

El frente judicial es, quizás, el más urgente. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción el envío "urgente" de la declaración jurada y sus rectificaciones . El objetivo es cotejar los documentos con las explicaciones públicas de Adorni, quien admitió haber "ahorrado en negro" y haber obtenido ganancias por u$s300.000 en Bitcoins, activos que omitió declarar en sus anteriores presentaciones.

Especialistas como el exjuez Guillermo Tiscornia advierten que la estrategia del funcionario de admitir la evasión para justificar su patrimonio agrava su situación judicial al crear una "suerte de telaraña de la cual difícilmente pueda salir", ya que "quedó atrapado entre dos delitos". La Justicia evalúa ahora si su capacidad de inversión en criptomonedas guarda relación con sus ingresos reales.

En el Congreso, el clima es de máxima tensión. El bloque de Unión por la Patria, junto a otros espacios de la oposición, solicitó formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio . El objetivo es aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional e impulsar una moción de censura contra Adorni para ejecutar su destitución.

"Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales", denunciaron desde el bloque peronista. Los legisladores exigen que el Jefe de Gabinete responda verbalmente sobre las presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y las inconsistencias en sus bienes.

Fuego amigo: el abandono de los aliados y la furia de Villarruel

Lo que más debilita la posición de Adorni es el quiebre de los apoyos internos. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue lapidaria al ser consultada sobre si creía en las explicaciones del funcionario: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", disparó en redes sociales. Además, presionó para que Adorni adelante su informe de gestión al Senado para este mes de junio, rechazando el anuncio del funcionario de asistir recién en julio.

Victoria Villarruel tuit X

Por su parte, el PRO emitió un duro comunicado calificando la situación como una "falta grave". "Un funcionario no puede decir que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", sentenciaron desde el partido amarillo. Patricia Bullrich se sumó a las críticas calificando el hecho como una "omisión ética", mientras que la UCR fue tajante: "Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado".

Las mentiras de Adorni: los videos que contradicen su explicación

Para complicar aún más su defensa, se viralizaron videos de 2020 y 2022 donde Adorni admitía no estar "muy metido" en el mundo Bitcoin. Estas imágenes contradicen su versión actual, en la que asegura haber empezado a "invertir fuerte" en 2014 para justificar su incremento patrimonial. En aquellas charlas, el hoy Jefe de Gabinete incluso cuestionaba tomar a las criptomonedas como una inversión real.

Embed #Adorni, el profesor, en 2021 en un video educativo de Lemon: “en 2015/2016 veía a mis alumnos comprar bitcoin en clase y no entendía nada de lo que hacían.”#Adorni, el Jefe de Gabinete, ayer en La Nación Más : “gané medio millón de dólares comprando bitcoin en 2014.”



Compró… pic.twitter.com/j9m3G44dq4 — ericaherz (@ericaherz) June 11, 2026

Pese a los intentos de mostrar una "foto de unidad" en la mesa política para maquillar la interna, el escándalo por el "Adorni Gate" parece haber paralizado la gestión, dejando al funcionario más representativo de La Libertad Avanza en una situación de aislamiento extremo.