Mundial 2026 en Buenos Aires: dónde estarán las pantallas gigantes para ver gratis los partidos de la Selección argentina Los espacios Fan Fest tendrán pantallas gigantes y otros atractivos en puntos estratégicos de la Ciudad para seguir las instancias de la Copa Mundial de la FIFA. Por Agregar C5N en









Habrá pantalla gigante de alta definición y espectáculos en vivo para seguir la Copa Mundial. Redes sociales

El gobierno de la Ciudad se sumó a la pasión por el Mundial 2026 e instaló pantallas gigantes para que los fanáticos puedan ver gratis los partidos de la Selección argentina en espacios públicos.

El Fan Fest se anunció oficialmente para que los seguidores del equipo que lidera Lionel Messi puedan seguir el rumbo del seleccionado de la Argentina y los encuentros más importantes del evento de la Copa Mundial de la FIFA.

La iniciativa arranca este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, el día de la gran final en el MetLife Stadium, donde se jugará la final del evento deportivo. Habrá shows musicales, DJs en vivo, actividades recreativas para la familia, y lugares para sacarse un foto con la Copa, además de una rica y variada oferta gastronómica.

La sede central para el encuentro de los hinchas de fútbol será en la Plaza Seeber, con ingreso por Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, con capacidad para 15.000 personas. En principio será de 12 a 20 y se extenderá según el horario de los partidos.

Mundial 2026: cómo seguir la Copa FIFA en los barrios Para las siguientes series del Mundial 2026 el gobierno porteño instalará pantallas gigantes en puntos estratégicos en distintos barrios: el 16 de junio en la Peatonal de Villa Devoto (18 a 24), el 22 de junio en Plaza San Martín en Retiro (13 a 20), el 27 de junio en El Obelisco 18:30 a 1.