50 dinosaurios animatronics en Villa Lugano: Era Cretácica 2 en Factory Parque Brown a partir de junio La muestra prehistórica más impactante del país se traslada al sur de la Ciudad de Buenos Aires para seguir sorprendiendo a grandes y chicos con una experiencia de viaje al pasado inolvidable. Cómo comprar las entradas. Por Agregar C5N en









La muestra Era Cretácica 2 llega al Factory Parque Brown en junio. Era Cretácica 2

Era Cretácica 2, la muestra de dinosaurios más impactante del país, se traslada a partir de junio a Factory Parque Brown, en el barrio porteño de Villa Lugano, para seguir sorprendiendo en el sur de la Ciudad a grandes y chicos con una experiencia de viaje al pasado inolvidable.

Luego de su exitoso paso por Unicenter, la exhibición desembarca en Factory Parque Brown y promete una experiencia inolvidable para toda la familia. Más de 50 dinosaurios animatronics de última generación serán los protagonistas de un recorrido que confirma la potencia de los dinos a la hora de generar recuerdos para toda la familia.

Era Cretácica 2 es una muestra de calidad internacional, que propone un "viaje en el tiempo": dinosaurios de distintos tamaños, efectos especiales que potencian la experiencia, un laboratorio de experimentos científicos y una plaza de juegos en donde los más chicos podrán subirse a los dinos, ser paleontólogos y conocer en primera persona a Veloci, el velociraptor mascota de la expo. La exhibición se extenderá hasta el 2 de agosto.

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Se trata de un viaje educativo y entretenido a la vez, donde podrán sacarse todas las fotos que quieran recorriendo los momentos de aparición de las distintas especies de dinosaurios en la historia, en un recorrido sorprendente donde los dinosaurios vuelven a caminar entre nosotros en un espectáculo para todas las edades.

Era Cretácica 2: dónde comprar las entradas Las entradas, a partir de $22 mil, están disponibles a través del portal Mundo Ticket.