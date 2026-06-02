2 de junio de 2026 Inicio
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50 dinosaurios animatronics en Villa Lugano: Era Cretácica 2 en Factory Parque Brown a partir de junio

La muestra prehistórica más impactante del país se traslada al sur de la Ciudad de Buenos Aires para seguir sorprendiendo a grandes y chicos con una experiencia de viaje al pasado inolvidable. Cómo comprar las entradas.

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La muestra Era Cretácica 2 llega al Factory Parque Brown en junio.

La muestra Era Cretácica 2 llega al Factory Parque Brown en junio.

Era Cretácica 2

Era Cretácica 2, la muestra de dinosaurios más impactante del país, se traslada a partir de junio a Factory Parque Brown, en el barrio porteño de Villa Lugano, para seguir sorprendiendo en el sur de la Ciudad a grandes y chicos con una experiencia de viaje al pasado inolvidable.

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Luego de su exitoso paso por Unicenter, la exhibición desembarca en Factory Parque Brown y promete una experiencia inolvidable para toda la familia. Más de 50 dinosaurios animatronics de última generación serán los protagonistas de un recorrido que confirma la potencia de los dinos a la hora de generar recuerdos para toda la familia.

Era Cretácica 2 es una muestra de calidad internacional, que propone un "viaje en el tiempo": dinosaurios de distintos tamaños, efectos especiales que potencian la experiencia, un laboratorio de experimentos científicos y una plaza de juegos en donde los más chicos podrán subirse a los dinos, ser paleontólogos y conocer en primera persona a Veloci, el velociraptor mascota de la expo. La exhibición se extenderá hasta el 2 de agosto.

Se trata de un viaje educativo y entretenido a la vez, donde podrán sacarse todas las fotos que quieran recorriendo los momentos de aparición de las distintas especies de dinosaurios en la historia, en un recorrido sorprendente donde los dinosaurios vuelven a caminar entre nosotros en un espectáculo para todas las edades.

Era Cretácica 2: dónde comprar las entradas

Las entradas, a partir de $22 mil, están disponibles a través del portal Mundo Ticket.

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