8 de junio de 2026 Inicio
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Inflación en la Ciudad: fue de 2,1% en mayo y acumula 14% en los primeros cinco meses de 2026

Aunque sigue siendo alto, el número volvió a retroceder en mayo: bajó 0,4% respecto a abril. Alimentos, vivienda, salud y educación explicaron la suba mensual. La inflación interanual se ubicó en 33,1%.

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Inflación en la Ciudad: fue de 2,1% en mayo y acumuló 14% en los primeros cinco meses de 2026

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% durante mayo, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA). De esta manera, el incremento de precios acumulado en los primeros cinco meses del año alcanzó el 14%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,1%.

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El dato mostró una desaceleración respecto de abril, cuando el índice había registrado un avance de 2,5%. Sin embargo, la inflación interanual volvió a acelerarse y quedó 0,7 puntos porcentuales por encima de la medición del mes anterior.

Los rubros que más aumentaron en mayo fueron Educación (3,1%), Salud (3%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). También se ubicaron por encima del promedio general Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%) e Información y comunicación (2,2%).

Según el informe oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el principal motor de la inflación del mes. Dentro de ese rubro sobresalió el fuerte incremento de Verduras, tubérculos y legumbres, que saltaron 14,5%. También registraron aumentos importantes los lácteos y huevos (3,7%) y el grupo de pan y cereales (2,6%). En sentido contrario, las frutas bajaron 3,4%, lo que ayudó a moderar la suba general de los alimentos.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,2%, impulsada por aumentos en alquileres, expensas y tarifas de agua. En tanto, Salud subió 3% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Educación registró un incremento de 3,1% debido a las subas en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Entre los aumentos más significativos relevados por el organismo también se destacaron los seguros médicos (3,3%), los servicios para pacientes externos (3,4%) y los servicios culturales (3,6%). Por el contrario, algunos rubros mostraron bajas, como los pasajes aéreos (-14,4%), los servicios de alojamiento turístico (-3,8%) y los paquetes turísticos (-1,1%).

El informe además mostró que los servicios continúan aumentando por encima de los bienes. Durante mayo, los servicios subieron 2,2% frente al 2% de los bienes. En lo que va del año acumulan un incremento de 15%, mientras que los bienes avanzaron 12,1%. En la comparación interanual, los servicios registran una suba de 36,2%, contra 27,9% de los bienes.

De acuerdo con el IPC porteño, los rubros con mayor inflación interanual fueron Transporte (47%), Seguros y servicios financieros (46,2%), Vivienda (37,5%) y Cuidado personal (35,3%), reflejando que el mayor peso de las subas continúa concentrándose en servicios y gastos vinculados al funcionamiento cotidiano de los hogares.

Inflación CABA

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