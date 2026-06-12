Claudio Vidal pidió aprobar la Ley de Financiamiento: "Tienen la posibilidad de permitir que esta provincia se ponga de pie" El gobernador de Santa Cruz asistió a la Cámara de Diputados de la provincia sureña y pidió a los legisladores que acompañen el proyecto que, según afirmó, permitirá avanzar en infraestructura, generación de empleo y mejoras para los santacruceños. Por Agregar C5N en









Vidal junto a todo su gabinete en la Cámara de Diputados provincial.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sorprendió a todos al presentarse personalmente este viernes en la Cámara de Diputados provincial para defender el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico. La iniciativa, que busca autorizar al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 600 millones de dólares, se debate en un clima de fuerte polarización y movilizaciones sociales en las afueras del recinto. “Hoy los diputados tienen la posibilidad, votando esta ley, de permitir que esta provincia se ponga de pie", expresó.

Acompañado por la totalidad de su gabinete, Vidal calificó la jornada como un "día histórico" y planteó el debate como una elección entre el "estancamiento o el progreso". Según el mandatario, los fondos se destinarán exclusivamente a obras de infraestructura, energía y conectividad, diferenciándose de gestiones anteriores que, según denunció, utilizaban el endeudamiento para gastos corrientes. “Solicito las mismas herramientas que tuvieron los gobiernos anteriores”, reclamó ante los legisladores, recordando que muchos de los que hoy se oponen votaron herramientas similares en el pasado.

El plan de obras y la situación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) El gobernador detalló que el financiamiento es vital para reactivar la economía provincial y generar empleo genuino. Entre las obras prioritarias mencionó la finalización de la ruta entre Ramón Santos y Caleta Olivia, soluciones para el histórico problema del agua en la zona norte, y la conexión eléctrica de localidades como Puerto San Julián y Gobernador Gregores.

Un punto central de su discurso fue el futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Vidal aseguró que parte del financiamiento permitiría sostener la operatividad de la empresa y salvar 2.500 puestos de trabajo que hoy se encuentran en riesgo. "Llegó el momento de hacernos cargo", enfatizó al referirse a las décadas de postergación que atraviesa la provincia.

Embed En uno de los tramos más duros de su intervención, Vidal cuestionó las protestas y denunció que existe “una clara intención de derrocar a este gobierno provincial”. Si bien reconoció como "justo" el reclamo salarial de los trabajadores estatales y las fuerzas de seguridad que se manifestaron recientemente, pidió a la oposición no utilizar estas necesidades con fines electorales de cara a 2027.

“Si hay cordura y realmente hay amor por el pueblo, los diputados van a dejar las expectativas políticas de octubre del 2027 y se van a animar a votar algo que nos va a permitir cambiar la triste realidad de esta provincia”, sentenció el gobernador. El oficialismo enfrenta un escenario complejo en la Legislatura, ya que requiere una mayoría especial (dos tercios) para aprobar el endeudamiento. Mientras algunos intendentes y comisionados de fomento han salido a respaldar el pedido de Vidal, figuras de la oposición, como el exgobernador Daniel Peralta, han solicitado frenar el proyecto argumentando falta de consenso y fallas en su elaboración.