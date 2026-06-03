3 de junio de 2026 Inicio
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Jorge Macri encabezó el egreso de 650 policías: "La General Paz dejó de ser un colador"

Los nuevos agentes se incorporarán de forma inmediata al despliegue en la calles de las 15 comunas. "El que cumple las normas cuenta con nuestro respaldo, el que elige el delito va a enfrentar las consecuencias", señaló previo a tomarle juramento en la cancha de Deportivo Español.

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Jorge Macri le tomó la jura a los nuevos efectivos. 

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó este miércoles el egreso de 650 policías para reforzar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos agentes pasarán a estar de "manera inmediata" en las calles de las 15 comunas, alcanzando un total de 28 mil agentes. "La General Paz dejó de ser un colador", aseguró, previo a tomarle juramento.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 
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En el acto llevado a cabo en el estadio de Deportivo Español, el alcalde porteño recordó que la labor de los agentes "es un compromiso que se asumió con decisión, corazón, vocación y que sin duda requiere del acompañamiento de la familia". "Una vocación como la que ustedes oficiales han abrazado. Como jefe de Gobierno de esta ciudad les agradezco a cada uno de ustedes. Pero sobre todo quiero agradecerle a las familias por el apoyo a su familiares", agregó Jorge Macri.

Luego realizó una férrea defensa de la gestión porteña en materia de seguridad: "En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara. De un lado la gente honesta, los porteños de bien. Del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. Esta fuerza nació para defender ese límite. O se controla el territorio, o lo dominan los delincuentes. Esta policía lo tiene muy en claro".

"Acá no hay espacio para las dudas. Al delito se persigue en cada metro cuadrado de la Ciudad. No hay zonas liberadas. Por eso no cualquier viste este uniforme. Los 28 mil hombres y mujeres que lo portan saben muy bien la misión que tienen: cuidar la vida, la seguridad, la propiedad privada y la libertad de los porteños", explicó el jefe de Gobierno.

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Jorge Macri le tomó juramento a los nuevos agentes de la policía.

Jorge Macri le tomó juramento a los nuevos agentes de la policía.

En la misma línea, aclaró que "en esta Ciudad, la ley y el orden se respetan. El que cumple las normas cuenta con nuestro respaldo, el que elige el delito sepa que va a enfrentar las consecuencias".

Luego explicitó: "A la Policía de la Ciudad se la respeta. La autoridad no pide permiso, se impone con el sentido del deber y la ley. Hemos alcanzado la baja de todos los delitos de la Ciudad y ese mérito habla de lo que esta fuerza de seguridad representa. Por eso quiero ser muy claro: si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof".

"Es con ley y es con orden. Acá se viene a trabajar, invertir, estudiar, disfrutar. Los enemigos de nuestro estilo de vida no son bienvenidos. Nuestra patrulla de control de acceso es una barrera para identificarlos, perseguirlos y sacarlos de circulación. La General Paz dejó se ser un colador", completó Macri.

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