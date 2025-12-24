El restaurante de Buenos Aires con buena relación precio-calidad: ideal para ir con amigos Abierto en 2025 cerca de Ferro, el espacio apuesta a platos conocidos, vinos bien elegidos y un clima distendido. Por + Seguir en







Suma un clima especial con noches de flamenco en la vereda y un ambiente relajado que lo volvió muy concurrido desde su apertura este año. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus espacios gastronómicos, a los cuales se le suman constantemente nuevas opciones y propuestas. Esta intensa escena ofrece una gran variedad que se adaptan a todo tipo de presupuesto, haciendo posible disfrutar de una buena comida, una excelente atención y de sabores sorprendentes sin que la cuenta genere preocupación.

Entre las diversas opciones, se destaca "Casa Luis", un establecimiento que abrió sus puertas en el otoño de 2025 en el barrio de Caballito, específicamente en la zona alrededor de la cancha de Ferro. Este rincón gastronómico nació de la búsqueda de dos amigos llamados Matías por replicar la clásica tapería madrileña en Buenos Aires. La propuesta de tapeo bien al estilo español tuvo una rápida aceptación entre los vecinos y turistas, convirtiéndose en un lugar que se suele llenar constantemente.

Con un salón preparado para alta rotación, pocas mesas y mucha barra, "Casa Luis" funciona como un punto de encuentro entre amigos. La carta presenta sabores clásicos bien conocidos por los porteños, transportando a los comensales a una auténtica experiencia española. El ambiente relajado y la propuesta accesible lo convierten en una opción ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica completa. Además, el local suele organizar noches de flamenco ocupando la vereda, armando un lindo clima perfecto para compartir en verano.

Casa Luis Instagram Dónde queda Casa Luis Este emblemático restaurante se encuentra ubicado en Méndez de Andes 1002, en pleno barrio de Caballito. Su ubicación lo posiciona en un área que incipientemente comienza a mostrar nuevas propuestas gastronómicas. El lugar es ideal para encuentros casuales y reuniones entre amigos que buscan disfrutar de tapas españolas en un ambiente distendido,

Qué puedo pedir en Casa Luis La carta de "Casa Luis" es un homenaje a la gastronomía española tradicional. Aquí, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como: