El restaurante de Buenos Aires con buena relación precio-calidad: ideal para ir con amigos

Abierto en 2025 cerca de Ferro, el espacio apuesta a platos conocidos, vinos bien elegidos y un clima distendido.

Por
Este rincón gastronómico nació de la búsqueda de dos amigos llamados Matías por replicar la clásica tapería madrileña en Buenos Aires

  • Propone una experiencia de tapeo español en Caballito, inspirada en la clásica tapería madrileña y creada por dos amigos con impronta barrial.
  • Funciona con pocas mesas, mucha barra y alta rotación, ideal para encuentros informales y salidas entre amigos.
  • Ofrece una carta basada en clásicos de la gastronomía española, con platos conocidos y precios accesibles.
  • Suma un clima especial con noches de flamenco en la vereda y un ambiente relajado que lo volvió muy concurrido desde su apertura este año.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus espacios gastronómicos, a los cuales se le suman constantemente nuevas opciones y propuestas. Esta intensa escena ofrece una gran variedad que se adaptan a todo tipo de presupuesto, haciendo posible disfrutar de una buena comida, una excelente atención y de sabores sorprendentes sin que la cuenta genere preocupación.

Uno de los espacios más singulares de la escena gastronómica y cultural de Buenos Aires
Entre las diversas opciones, se destaca "Casa Luis", un establecimiento que abrió sus puertas en el otoño de 2025 en el barrio de Caballito, específicamente en la zona alrededor de la cancha de Ferro. Este rincón gastronómico nació de la búsqueda de dos amigos llamados Matías por replicar la clásica tapería madrileña en Buenos Aires. La propuesta de tapeo bien al estilo español tuvo una rápida aceptación entre los vecinos y turistas, convirtiéndose en un lugar que se suele llenar constantemente.

Con un salón preparado para alta rotación, pocas mesas y mucha barra, "Casa Luis" funciona como un punto de encuentro entre amigos. La carta presenta sabores clásicos bien conocidos por los porteños, transportando a los comensales a una auténtica experiencia española. El ambiente relajado y la propuesta accesible lo convierten en una opción ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica completa. Además, el local suele organizar noches de flamenco ocupando la vereda, armando un lindo clima perfecto para compartir en verano.

Casa Luis

Dónde queda Casa Luis

Este emblemático restaurante se encuentra ubicado en Méndez de Andes 1002, en pleno barrio de Caballito. Su ubicación lo posiciona en un área que incipientemente comienza a mostrar nuevas propuestas gastronómicas. El lugar es ideal para encuentros casuales y reuniones entre amigos que buscan disfrutar de tapas españolas en un ambiente distendido,

Qué puedo pedir en Casa Luis

La carta de "Casa Luis" es un homenaje a la gastronomía española tradicional. Aquí, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Croquetas ibéricas: clásicas de la cocina española, crujientes y sabrosas.
  • Tortilla de papas con alioli: preparada al estilo madrileño, perfecta para compartir.
  • Huevos rotos: una especialidad española que conquista paladares.
  • Chistorra a la sidra: embutido tradicional preparado de forma artesanal.
  • Variedad de pinchos: opciones clásicas para picar y compartir.
  • Vinos españoles: incluyendo tintos de verano para acompañar las tapas.
Casa Luis

Cómo llegar a Casa Luis

Gracias a su ubicación privilegiada en el corazón de Caballito, llegar a "Casa Luis" es muy fácil al contar con múltiples opciones de transporte. Los visitantes pueden acceder fácilmente mediante diversas líneas de colectivo que transitan por la zona, como el 84, 92, 99, 106, 124, 172 y 181, las cuales cuentan con paradas a pocos metros sobre avenidas cercanas como Gaona o Donato Álvarez.

También es una excelente alternativa utilizar el Tren Sarmiento, descendiendo en la estación Caballito y realizando una breve caminata, o la Línea A del Subte (estaciones Acoyte o Primera Junta). Para quienes prefieran acercarse en auto, el acceso es ágil desde las avenidas Rivadavia u Honorio Pueyrredón, y la zona dispone de diversas opciones de estacionamiento en los alrededores, garantizando una llegada cómoda desde cualquier punto de la Capital Federal.

