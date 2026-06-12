La exesposa de Germán Pezzella rompió el silencio: qué dijo de "Muchachas" y de su ruptura Por primera vez, la modelo Agustina Bascerano habló sobre su expareja y explicó por qué aparece en la serie a pesar de haberse separado del jugador de la Selección. Agregar C5N en









Agustina Bascerano se separó de Germán Pezzella después de grabar la serie.

Agustina Bascerano, exesposa de Germán Pezzella, rompió el silencio tras varios días de mantenerse alejada de la polémica que generó Muchachas, la serie sobre las mujeres de la Scaloneta. Pese a la ruptura, la modelo no pidió que se eliminara su participación de la serie grabada en 2024, antes de que anunciaran la separación en medio de un escándalo.

Sin embargo, lejos de revelar los motivos que llevaron al fin de la relación, Bascerano dejó en claro que no tiene intención de quedar atrapada en el escándalo. Mientras las versiones sobre una supuesta infidelidad y una doble vida continúan alimentando los rumores, la nutricionista eligió enfocarse en los aspectos de su vida que muestra en la serie, explicar por qué aceptó formar parte del documental y qué fue lo que buscó transmitir con su aparición en pantalla.

Qué dijo Agustina Bascerano sobre la serie Muchachas Durante una entrevista para el podcast Ángeles y Demonios, la modelo contó que aceptó participar en la serie para mostrar una faceta desconocida de su trabajo. Según explicó, las grabaciones no estaban enfocadas en su relación sentimental, sino en su trabajo como modelo en Estados Unidos y New York: los castings, las reuniones con agencias, los viajes y la preparación que implica trabajar en la industria de la moda.

Embed - ÁNGELES Y DEMONIOS on Instagram: "¿Angel o demonio? Ya salió el episodio especial de Ángeles y Demonios en Casa Spotify con Agustina Bascerano. Link in bio. #angelesydemonios #podcast #angielandaburu #agustinabascerano #muchachas" View this post on Instagram En este sentido, dio a entender que vio en el proyecto una buena oportunidad para mostrar su profesión y que no tiene interés en alimentar la polémica sobre una relación que ya terminó. Por ese motivo, decidió mantenerse al margen de los rumores que surgieron tras su separación de Pezzella.

La ruptura tomó relevancia mediática luego del anuncio de la serie. De hecho, Yanina Latorre aseguró en Sálvese Quien Pueda que Agustina quedó muy afectada por lo ocurrido y que le costó mucho recuperarse. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles del quiebre, ya que ninguno de los dos decidió hablar públicamente sobre el tema.