Traiciones, tragedias y escándalos: las historias que marcaron a las selecciones de Paraguay y Estados Unidos

Los protagonistas del primer partido del Grupo D llegan al Mundial 2026 marcados por historias que trascienden los años: infidelidades, conflictos dentro de la cancha e incluso un crimen que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse.

En medio de la fiebre mundialista, quedan en segundo plano las historias que rodean a los futbolistas que fueron o son parte de una Copa del Mundo. Más allá de lo que ocurre dentro de la cancha, v arios jugadores de las selecciones de Paraguay y Estados Unidos fueron protagonistas de episodios que marcaron sus carreras : infidelidades, conflictos dentro de la cancha, e incluso un crimen que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse.

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Una de las historias más recientes y conmovedoras involucra a un futbolista que vistió la camiseta de Paraguay y cuya vida cambió para siempre tras una tragedia que lo golpeó de manera devastadora. Muchos coinciden en que, después de aquel episodio, nunca volvió a ser el mismo.

Vita Aranda tenía 29 años, estaba casada con el futbolista Iván "Tito" Torres y era una reconocida influencer fitness en Paraguay. Compartía contenidos sobre entrenamiento y nutrición, además de tener su propia línea de indumentaria deportiva.

Su nombre trascendió a nivel internacional el 30 de enero de 2022, cuando fue asesinada durante el festival Ja'umina Fest, en San Bernardino, Paragua. La joven recibió un disparo en la cabeza en medio de una balacera que, según determinaron las investigaciones, estaba vinculada al crimen organizado y tenía como objetivo a otra persona. Las autoridades la consideraron una víctima colateral del ataque.

A más de cuatro años del crimen, el caso sigue siendo una de las tragedias más impactantes que sacudieron al fútbol paraguayo. La muerte de Vita marcó un antes y un después en la vida de Torres, quien por entonces jugaba en Olimpia.

Una infidelidad que golpeó a la Selección Estadounidense en 1998

A pocos meses del Mundial de Francia 1998, la selección de Estados Unidos quedó envuelta en uno de los escándalos de infidelidad más recordados de la selección. John Harkes, capitán y una de las máximas figuras del equipo, fue sorpresivamente excluido de la lista definitiva por decisión del entrenador Steve Sampson.

En aquel momento, el técnico justificó la medida señalando que existían problemas de liderazgo dentro del plantel, aunque sin brindar mayores detalles.

Tiempo después, Sampson reveló el verdadero motivo detrás de aquella exclusión. Según contó, le habían dicho que Harkes mantenía una relación con Amy Wynalda, quien en ese entonces era la esposa de Eric Wynalda, otro jugador de la selección. El entrenador aseguró que la situación generó una fuerte disputa dentro del vestuario y que podía afectar el rendimiento del equipo en la Copa del Mundo.

Folzi7eWIAAQCnr john harkes y eric wynalda

La baja del jugador, deterioró el rendimiento dentro del plantel y fue señalada por muchos como uno de los factores que contribuyeron al fracaso deportivo de Estados Unidos en Francia 1998. El seleccionado perdió los tres partidos que disputó en el torneo y finalizó en el último lugar de la competencia, cerrando una de las campañas más decepcionantes de su historia.

El temperamento de José Luis Chilavert que dejo una huella en la Selección Paraguaya

La pelea con Faustino Asprilla que terminó en escándalo internacional

José Luis Chilavert fue un arquero de la selección paraguaya que siempre se caracterizó por tener una personalidad fuerte. Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998. En un caliente encuentro entre Paraguay y Colombia, la tensión fue escalando con el correr de los minutos hasta que el arquero paraguayo protagonizó un fuerte cruce con el delantero colombiano Faustino Asprilla.

Embed La última vez que Paraguay le ganó a una selección Colombia por eliminatorias. Abril 2 de 1997.

La nota simpática, ver al gran Chilavert dándole en la jeta a Faustino Asprilla, y luego la inoficiosa patadita de Aristizábal intentando recuperar el honor perdido por el Tino. pic.twitter.com/DOT4DEG954 — VITTOBELT (@VITTOBELT) November 22, 2023

Luego de una seguidilla de provocaciones dentro del campo de juego, Chilavert perdió la paciencia y fue directamente a buscar a Asprilla. El enfrentamiento terminó en una pelea que involucró a varios futbolistas de ambos equipos y terminó en una batalla campal. Las imágenes recorrieron el mundo y consolidaron la imagen del arquero como uno de los jugadores más temperamentales del fútbol sudamericano

El escupitajo a Roberto Carlos que le costó una sanción de la FIFA

Durante las Eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras un partido entre Paraguay y Brasil, las cámaras captaron el momento en que el arquero escupió al jugador brasileño Roberto Carlos, una acción que generó una enorme repercusión y las imágenes recorrieron el mundo.

Captura de pantalla 2026-06-12 183432 La imagen que recorrió el mundo.

El paraguayo justificó su reacción asegurando que había sido víctima de insultos racistas y comentarios ofensivos por parte del futbolista brasileño durante el encuentro. Sin embargo, la FIFA actuó de oficio y decidió sancionar a Chilavert con cuatro fechas de suspensión.