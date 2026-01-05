5 de enero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas, tortilla de papas y verduras asadas

Su cocina de nivel y su relación precio-calidad, lo convirtieron en uno de los restaurantes más reconocidos en la escena gastronómica en la ciudad.

La milanesa de bife de chorizo es un emblema de la gastronomía porteña. 

Instagram @elpreferidodepalermo
  • El Preferido de Palermo es uno de los bodegones más emblemáticos de la Ciudad desde su reapertura en 2019.
  • En su menú, destacan la milanesa de bife de chorizo, la tortilla de papas y las verduras asadas.
  • Se encuentra en la esquina de Jorge Luis Borges y Guatemala, en el corazón de Palermo.
  • Cuenta con una estrella verde Michelin (2025) por su excelencia y compromiso ambiental.

Ubicado en el corazón de una de las zonas más vibrantes de la ciudad de Buenos Aires, El Preferido de Palermo se erige como un verdadero templo de la gastronomía porteña, logrando un equilibrio poco común entre la tradición de barrio y la excelencia culinaria.

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.
Cuál es el restaurante que produce su propia charcutería y apuesta por una cocina de alta  calidad

Aunque Palermo suele asociarse con propuestas modernas y precios elevados, este emblemático bodegón supo preservar su esencia y aportar mayor calidad manteniendo cierto rango de precios. Fundado originalmente en 1952 por una pareja de inmigrantes asturianos, comenzó como un humilde almacén de barrio y bodegón que funcionó en esa misma esquina por más de seis décadas.

En 2019, el sitio fue adquirido y relanzado por Pablo Rivero, propietario de la multipremiada parrilla Don Julio, y el reconocido chef Guido Tassi, quienes redefinieron el menú y la identidad del lugar pero sin olvidar su impronta de bodegón porteño, ofreciendo una carta que rinde homenaje a los sabores auténticos de Buenos Aires.

El Preferido de Palermo

Desde ese entonces, la fama del lugar creció rápidamente, convirtiéndose en uno de los restaurantes más elogiados de la Ciudad por su calidad y excelencia. En 2025, el restaurante fue reconocido con una estrella verde Michelin. Esta distinción no solo es un reconocimiento a la calidad de la propuesta gastronómica y el servicio que ofrece el lugar sino también a la responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente.

Gracias a su cocina y a las celebridades que visitan el lugar, es un sitio muy concurrido. Es recomendable hacer reservaciones con mucha antelación, incluso semanas, para asegurar una mesa.

Dónde queda El Preferido de Palermo

El Preferido de Palermo fugazzetta

El Preferido es un reconocido restaurante del barrio de Palermo. Se ubica en Jorge Luis Borges 2108 y Guatemala, una esquina emblemática de la gastronomía porteña.

Está a 500 metros de la Avenida Santa Fe, a la altura de Plaza Italia, y a una distancia similar de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, por lo que se trata de una zona muy transitada.

Qué puedo pedir en El Preferido de Palermo

La milanesa de bife de chorizo es, indiscutiblemente, el plato más pedido y el que le da la fama al lugar, pedido por estrellas internacionales como Dua Lipa. Pero en su carta también destacan otros platos de la gastronomía porteña.

El bife angosto es otra opción muy pedida por los comensales, que puede pedirse con el clásico acompañamiento de una porción de papas fritas, muy elogiadas en este lugar. También se puede optar por una ensalada de hojas verdes, boniatos al horno de carbón o papas a la crema como acompañamiento.

helados El Preferido de Palermo

Otros platos a destacar que ofrece el lugar son: pastel de zapallo y carne, tortilla de papas, trucha al horno a carbón y verduras asadas. Para finalizar, la propuesta dulce destaca por su calidad artesanal. La variedad de sabores de helados preparados en su propia cocina sobresale en la carta de postres. Aunque no pueden faltar los clásicos de bodegón como el flan con dulce de leche y crema.

Cómo llego a El Preferido de Palermo

La manera más fácil de llegar a El Preferido de Palermo es en transporte público. Queda a tan solo cinco cuadras de la estación Plaza Italia de la línea D del Subte y a diez cuadras de la estación Palermo del tren San Martín.

Las líneas de colectivo más importantes que tienen paradas en las inmediaciones de esa dirección incluyen: 108, 152, 166, 39, 55 y 93. También hay varios colectivos que transitan por la Avenida Santa Fe, dejando a los pasajeros a pocas cuadras de la dirección del restaurante.

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

