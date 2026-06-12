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Fue un famoso jugador de España y estaría en una relación con una actriz sudamericana: quién es

Salió campeón del Mundial hace más de 15 años y fue visto con una modelo y actriz venezolana.

Un campeón del mundo y una ex miss universo ¿Juntos?

Un campeón del mundo y una ex miss universo ¿Juntos?

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  • Un histórico ex futbolista español quedó en el centro de los rumores tras ser fotografiado junto a una reconocida actriz venezolana en Madrid.
  • Las imágenes de ambos caminando por la capital española alimentaron las versiones sobre una posible relación.
  • El ex arquero mantuvo un perfil bajo en su vida privada desde su separación.
  • Ella es una ex reina de belleza que representó a Venezuela en Miss Universo y luego desarrolló una carrera como actriz en televisión.

Los rumores sobre una posible relación entre Iker Casillas e Irene Esser tomaron fuerza luego de que ambos fueran vistos juntos en Madrid. Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre el vínculo, las imágenes difundidas por distintos medios alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. La situación generó repercusión tanto en España como en América Latina debido a la popularidad de ambos.

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.
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Las versiones empezaron a circular meses atrás en programas de televisión pero adquirieron mayor relevancia cuando la revista Pronto publicó fotos de Casillas y Esser caminando juntos por las calles de Madrid. En las imágenes se los observa compartiendo una salida y mostrando gestos de confianza durante un paseo por la capital española. Según los medios locales el vínculo habría comenzado a finales de 2025 o comienzos de 2026.

Iker y Irene foto
La foto que vincula a ambos.

La foto que vincula a ambos.

La atención mediática también aumentó porque Casillas había mantenido un perfil reservado respecto de su vida sentimental desde su separación de Sara Carbonero. Incluso, en los últimos años había desmentido o evitado referirse a otros rumores vinculados a su vida privada. En este contexto, las imágenes con la actriz venezolana adquirieron una relevancia especial.

Quién es el ex jugador español que estaría en pareja con una venezolana

Iker Casillas es considerado el mejor arquero en la historia del fútbol español. Debutó profesionalmente en el Real Madrid y rápidamente se consolidó como titular. Con el conjunto merengue conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, entre ellos tres Champions League y cinco ligas locales.

Iker casillas
Iker en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Iker en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Fue el capitán de la Selección Española que ganó la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica y las Eurocopas de 2008 y 2012. Durante varios años mantuvo una relación con la periodista Sara Carbonero, con quien tuvo dos hijos. La pareja anunció su separación en 2021 después de más de una década de vínculo.

Por su parte, Irene Esser es una actriz, modelo y ex reina de belleza de Venezuela. Alcanzó fama internacional al consagrarse como Miss Venezuela y posteriormente obtener el segundo puesto en Miss Universo 2012. Más tarde desarrolló una carrera como actriz con participaciones en producciones como "Corazón Esmeralda", "Piel Salvaje", "Bolívar" y la serie española "El Inmortal". En los últimos años dividió su actividad profesional entre América Latina y España.

Irene Esser
Irene Esser actriz y modelo venezolana.

Irene Esser actriz y modelo venezolana.

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