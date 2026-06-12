Balotaje en Perú: Keiko Fujimori extiende la ventaja sobre Roberto Sánchez en un conteo muy ajustado Con más del 98% escrutado, la candidata derechista supera a su oponente por más de 1.300 votos. El escrutinio entra en su fase final aunque podría extenderse por el análisis sobre posibles impugnaciones. Por Agregar C5N en









Keiko Fujimori se encamina a ser la nueva presidenta de Perú.

El balotaje en Perú entra comienza a entrar en su etapa final y, luego de que el jueves Keiko Fuimori pase al frente en el conteo ante Roberto Sánchez, la candidata derechista amplía la ventaja sobre su oponente de izquierda y los supera por más de 1.300 votos. El escrutinio entra en su fase final aunque podría extenderse varios días por el análisis sobre posibles impugnaciones.

Datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el 98,258% de los votos escrutados, a la falta de actas pendientes, daban este viernes a Fujimori con el 50.004 % (9.036.046 votos), contra un 49.996 % (9.034.743 votos) de Sánchez.

elecciones perú - corte viernes 12-6 Pese a la pequeña ventaja, el resultado aún podría volver a modificarse ya que faltan que ingresen al sistema 1.611 actas que fueron impugnadas o tienen algún tipo de error material y deberán deben ser revisadas por los jurados electorales especiales (JEE).

La candidata de derecha señaló el jueves que espera con "serenidad y mucha gratitud" los resultados de la segunda vuelta: "Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio".

Cómo llegaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta Para la dirigente conservadora se trató de su cuarto intento por llegar a la Presidencia. La campaña estuvo centrada en propuestas vinculadas a la seguridad, la estabilidad económica y la atracción de inversiones. Sin embargo, también debió enfrentar cuestionamientos vinculados al legado de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.