Así es Punta del Diablo, el destino de Uruguay que tiene todo tipo de recomendaciones para ir en 2026

Para los que planean su visita en el verano de 2026, los expertos sugieren aprovechar los beneficios impositivos para turistas extranjeros.

Por
Del Rivero

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Turismo Rocha
  • Punta del Diablo combina en 2026 el espíritu de pueblo pesquero con un ambiente bohemio y relajado frente al Atlántico.
  • Sus playas ofrecen perfiles variados: pesca artesanal, surf activo y caminatas entre dunas y paisajes abiertos.
  • La experiencia se completa con gastronomía local, ferias de artesanos y una agenda cultural moderada.
  • La cercanía con Santa Teresa y la apuesta por el turismo responsable refuerzan su atractivo natural.

Punta del Diablo se posiciona para la temporada 2026 como uno de los destinos preferidos por quienes buscan combinar la esencia de un antiguo pueblo de pescadores con un clima bohemio y distendido. Ubicado en el departamento de Rocha, el balneario seduce por su arquitectura rústica, con casas de madera y techos de paja que se recortan sobre las rocas frente al Atlántico. Las recomendaciones para este año resaltan su capacidad de ofrecer desconexión sin perder vitalidad, con propuestas que van desde caminatas tranquilas por la Playa de la Viuda hasta atardeceres en la Playa del Rivero, donde el surf mantiene un rol central.

Este destino de Uruguay tiene atracciones únicas para hacer en 2026.
Cómo es San Javier, la escapada uruguaya que tiene playa, historia y tradición y es perfecto para el verano

La propuesta para 2026 trasciende el descanso y promueve un contacto directo con la cultura y la naturaleza local. Entre los atractivos más destacados aparecen la tradicional Feria de Artesanos y la llegada diaria de las barcas a la Playa de los Pescadores, una postal que garantiza productos frescos y define la identidad gastronómica del lugar, reconocida por los buñuelos de algas y los platos de mar. A esto se suma la cercanía con el Parque Nacional Santa Teresa, ideal para excursiones de día que permiten recorrer su fortaleza histórica, senderos naturales y la extensión de Playa Grande, un espacio prácticamente virgen.

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay
Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Para quienes proyectan viajar durante el verano de 2026, las recomendaciones incluyen aprovechar los beneficios impositivos para turistas extranjeros, como la devolución del IVA en gastronomía y alquileres, lo que vuelve al destino más accesible. La agenda cultural, con eventos como Marea Fest y Rocha Music, se complementa con una apuesta sostenida por el turismo responsable, que impulsa el avistamiento de aves en la Laguna Negra y las cabalgatas por las dunas. Punta del Diablo reafirma así su identidad, logrando renovarse sin perder su espíritu de aldea costera y consolidándose como una parada infaltable en Uruguay.

Como es Punta del Diablo, la escapada uruguaya ideal para hacer en 2026

Punta del Diablo se proyecta en 2026 como un destino elegido por quienes priorizan experiencias genuinas, lejos de los grandes complejos hoteleros. Este antiguo pueblo de pescadores del departamento de Rocha conserva una identidad bohemia y rústica, visible en sus ranchos de madera pintados de colores y en sus calles de tierra que se abren paso entre las rocas. La visita propone una inmersión en un entorno donde el ritmo cotidiano se desacelera y el océano Atlántico marca el pulso de cada jornada.

El paisaje costero constituye uno de sus principales encantos y se organiza en tres playas con perfiles bien diferenciados. La Playa de los Pescadores funciona como el núcleo del pueblo, con la llegada diaria de embarcaciones artesanales cargadas con la pesca fresca. La Playa del Rivero convoca a surfistas y viajeros jóvenes gracias a sus olas constantes y su ambiente distendido, mientras que la Playa de la Viuda ofrece una extensa franja de arena rodeada de dunas imponentes, ideal para caminatas largas y momentos de contemplación.

De cara a 2026, la propuesta turística incorpora con mayor fuerza una mirada sustentable y responsable. Diversos alojamientos, que van desde cabañas boutique hasta eco-hostels, incorporan energías renovables y sistemas de gestión de residuos orientados al cuidado ambiental. En paralelo, la oferta de bienestar gana protagonismo con espacios dedicados al yoga, la meditación y las prácticas holísticas frente al mar, aprovechando la calma y la energía natural del lugar.

La gastronomía continúa ocupando un rol central dentro de la experiencia en Rocha. Los paradores mantienen los sabores tradicionales, como los buñuelos de algas y el pescado recién salido del mar, y al mismo tiempo surge una escena de cocina de autor que revaloriza productos locales como el butiá y el arazá. Las cenas frente al océano, acompañadas por vinos uruguayos y la iluminación tenue del pueblo al anochecer, se convierten en parte del ritual cotidiano del viajero.

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay
Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

La localización de Punta del Diablo también facilita la exploración de atractivos cercanos. A pocos minutos se extiende el Parque Nacional Santa Teresa, con su fortaleza histórica, senderos arbolados y playas amplias como Playa Grande. La cercanía con la Laguna Negra suma alternativas para el avistamiento de aves y paseos en canoa, completando una propuesta que combina naturaleza, historia y actividades al aire libre.

Para quienes planifican una estadía en 2026, el destino sostiene un espíritu abierto, diverso e integrador. Durante la temporada alta, el pueblo se anima con ferias de artesanos, música en vivo y una vida nocturna activa pero equilibrada. Ya sea para una escapada romántica entre rocas y mar o para unas vacaciones dinámicas con amigos, Punta del Diablo reafirma su lugar como uno de los rincones más libres y auténticos de Uruguay.

