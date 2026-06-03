Polémica por las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay: el insólito motivo

Los hinchas detectaron que en el video de la lista de 26 convocados por Marcelo Bielsa rumbo al Mundial 2026 apareció la indumentaria lo que obligó a realizar una aclaración pública.

Uruguay integra el Grupo H en el Mundial 2026 junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Uruguay presentó la lista de los 26 convocados para disputar el Mundial 2026 y el video generó una gran polémica por un pequeño detalle: una camiseta tenía cinco estrellas en el escudo . ¿Se trata de un error o de una aspiración visionaria?

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Por historia, la Celeste siempre estuvo en la mira por la cantidad de estrellas que suele tener bordado, y pese a que desde FIFA pidieron que aparezcan dos, hicieron oídos sordos y continúan con su postura de mantener cuatro.

Todo se dio cuando los fanáticos más atentos detectaron que se veía una insignia de más en el escudo de la camiseta de Brian Rodríguez, un detalle que rápidamente se volvió viral. Producto de esto, Diego Robino, director del rodaje, salió a dar una explicación clara de lo que ocurrió.

Durante una charla con el streaming Dopamina, indicó que podría tener dos explicaciones: “La posta o la poética”. “La poética… ‘si no lo creemos nosotros, no lo cree nadie. La otra es que es un punto de traqueo que no borramos” , comenzó su explicación.

En ese sentido detalló que se trató de un tracking point, un marcador de postproducción que se coloca sobre las camisetas. “Estas camisetas no tenían nombre. Esa camiseta puesta en postproducción y eso es un tracking point, que es lo que le ponemos a la gente en postproducción para que una camiseta que se mueve en el aire tenga un punto donde la máquina reconoce que tiene que pegarse a ese movimiento ”, aclaró.

Así, reconoció que el elemento no fue eliminado durante la edición definitiva y admitió su sorpresa cuando comenzaron a multiplicarse las interpretaciones en redes sociales. En esa línea, y entre risas, reconoció: “Cuando ayer empezó a aparecer, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco con la gente”.

Embed La historia de la QUINTA ESTRELLA con el director del video, Diego Robino pic.twitter.com/Y2YjERL1OZ — Dopamina® (@estoesdopamina) June 1, 2026

Cuándo juega Uruguay en el Mundial

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y el partido inaugural será México contra Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. Sin embargo, el debut de Uruguay será recién cuatro días después.

La Celeste, comandada por Marcelo Bielsa, jugará el primer partido el 15 de junio ante Arabia Saudita. El segundo encuentro será el 21 ante Cabo Verde, mientras que en el último del Grupo H se enfrentará ante España, en Gudalajara.

Durante la doble fecha FIFA previo a que empiece la Copa del Mundo, los uruguayos no disputaron partidos amistosos, pero según explicó el Loco no se logró ya que “nos costó conseguir rivales”.