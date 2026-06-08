Patricia Bullrich publicó un enigmático video en medio de la interna de La Libertad Avanza

La senadora Patricia Bullrich publicó un video en sus plataformas digitales que sigue alimentando las especulaciones sobre su destino político, en un contexto de fricciones internas con el gobierno de Javier Milei.
La titular del bloque oficialista en el Senado agitó los rumores sobre su futuro político al mostrarse frente a un laberinto con tres caminos posibles: la Presidencia de la Nación, la vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La senadora Patricia Bullrich publicó un video en sus plataformas digitales que sigue alimentando las especulaciones sobre su destino político, en un contexto de fricciones internas con el gobierno de Javier Milei.
Al son de "Se dice de mí", la milonga que popularizó la cantante y actriz Tita Merello, la publicación de la exministra de Seguridad también incluye una ilustración generada con inteligencia artificial que grafica su encrucijada. En esa imagen, la dirigente aparece a punto de ingresar a un laberinto con tres caminos posibles: la Presidencia de la Nación, la vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con la reconocida canción de fondo, el texto de la publicación responde a los rumores de su entorno: "Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas".
El clip entrelaza la letra musical con la coyuntura de la legisladora. En pantalla aparece la frase "critican si ya la línea perdí" justo en el momento en que observa las tres alternativas electorales posibles para su carrera.
Hacia el final de la pieza, la funcionaria exhibe distintas fotografías junto a miembros del bloque de La Libertad Avanza. El video concluye con un guiño a la cámara y el mensaje "yo soy así" para reafirmar su postura personal e identidad.
Esta maniobra profundiza las dudas sobre su permanencia total en la fuerza libertaria. El episodio sucede tras sus críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por demoras con su declaración jurada, y luego de su defensa del pliego judicial de María Verónica Michelli, una magistrada resistida por el Presidente.