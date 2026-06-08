Patricia Bullrich publicó un enigmático video en medio de la interna de La Libertad Avanza La titular del bloque oficialista en el Senado agitó los rumores sobre su futuro político al mostrarse frente a un laberinto con tres caminos posibles: la Presidencia de la Nación, la vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.

La senadora Patricia Bullrich publicó un video en sus plataformas digitales que sigue alimentando las especulaciones sobre su destino político, en un contexto de fricciones internas con el gobierno de Javier Milei.

Al son de "Se dice de mí", la milonga que popularizó la cantante y actriz Tita Merello, la publicación de la exministra de Seguridad también incluye una ilustración generada con inteligencia artificial que grafica su encrucijada. En esa imagen, la dirigente aparece a punto de ingresar a un laberinto con tres caminos posibles: la Presidencia de la Nación, la vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la reconocida canción de fondo, el texto de la publicación responde a los rumores de su entorno: "Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas".

El clip entrelaza la letra musical con la coyuntura de la legisladora. En pantalla aparece la frase "critican si ya la línea perdí" justo en el momento en que observa las tres alternativas electorales posibles para su carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2064044897510818057&partner=&hide_thread=false Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026