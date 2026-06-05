En Parque Leloir, un rincón inspirado en el Lejano Oeste conquista con carnes ahumadas y cocina american style

Bruce Grill Station se consolidó como uno de los grandes referentes gastronómicos de la zona oeste gracias a una propuesta que combina brasas, ahumados, hamburguesas premium y una ambientación que transporta a los clásicos steakhouse de Estados Unidos.

En una de las zonas gastronómicas más dinámicas del oeste bonaerense, Bruce Grill Station propone una experiencia que va mucho más allá de una comida. Con una identidad marcada por la cultura estadounidense, este bar-restaurante combina carnes cocidas a las brasas, preparaciones ahumadas, hamburguesas de autor, coctelería y cerveza artesanal en un formato pensado para compartir entre amigos, en pareja o en familia. La amplitud de su carta y su impronta temática lo convirtieron en una parada obligada para quienes buscan sabores intensos y una experiencia diferente en Parque Leloir.

Fundado en 2015 por Marcelo Fabián Gil, Bruce Grill Station fue uno de los proyectos pioneros que acompañaron el crecimiento gastronómico de Parque Leloir. Su local recrea el espíritu de los tradicionales steakhouse ubicados a la vera de las rutas estadounidenses, con una arquitectura de inspiración rústica, grandes estructuras de madera, detalles industriales en hierro reciclado y una ambientación cálida que remite al universo del Lejano Oeste. La experiencia se completa con una cuidada selección musical donde conviven figuras emblemáticas como Bruce Springsteen, Johnny Cash, Bob Dylan y Elvis Presley.

Las carnes son el corazón de la propuesta. Entre los platos más destacados aparecen cortes como el ojo de bife, el bife de chorizo marinado a las finas hierbas y la bondiola, disponible en versiones a la cerveza o a la mostaza. Un apartado especial merecen las ribs de cerdo “El Jefe”, uno de los emblemas de la casa, servidas con salsa barbacoa casera en versiones dulce o picante y con la posibilidad de elegir cocción ahumada para potenciar aún más su sabor.

La línea de ahumados de cocción lenta es otro de los grandes diferenciales del restaurante. Allí sobresalen las ribs y el brisket de res preparados durante largas horas en el ahumador, logrando una textura extremadamente tierna y un marcado sabor a madera. Estas especialidades pueden degustarse tanto al plato como en formato sándwich, acompañadas por quesos fundidos, vegetales asados, compotas y panes artesanales elaborados especialmente para la ocasión.

Las hamburguesas smash ocupan un lugar protagónico dentro del menú. Hechas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo, prensadas sobre la plancha y servidas en pan de papa, ofrecen combinaciones que van desde las más clásicas hasta las más contundentes. Entre las favoritas se encuentran la Jefe de Jefes, con doble carne, salchicha grillada, cheddar, panceta y pepinillos; la Triple Hulk, la Crispy de pollo frito y distintas alternativas vegetarianas que amplían las opciones para todos los públicos.

Bruce Grill Station - Apple Pie

Para quienes buscan propuestas más frescas o diferentes, la carta incorpora una sección de sushi preparado en el momento, que aporta equilibrio y versatilidad a la oferta gastronómica. Además, cuenta con menú infantil especialmente diseñado para los más chicos, postres caseros ideales para compartir y una completa barra con cócteles clásicos y de autor, cervezas artesanales, vinos seleccionados y destilados premium que acompañan cada experiencia.

Gracias a una propuesta que pone el foco en las brasas, los ahumados y las recetas emblemáticas de la cocina estadounidense, Bruce Grill Station se consolida como una referencia gastronómica en Parque Leloir, combinando calidad, abundancia y una atmósfera relajada para disfrutar en cualquier ocasión.

Dónde queda Bruce Grill Station

Este restaurante y bar de impronta americana se ubica en Martín Fierro 3246, Parque Leloir, y además dispone de franquicias en Tortugas Open Mall, Ramal Pilar Km. 36.5, y en Nine Shopping, Moreno, Av. Victorica 1128.