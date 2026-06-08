8 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: el Gobierno convocará a sindicatos y empresas para revisar convenios colectivos vencidos

De acuerdo a la reglamentación de la ley, la Secretaría de Trabajo tiene 30 días para comenzar con el proceso de convocatoria para la actualización de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que perdieron vigencia.

Por
Julio Cordero

Julio Cordero, secretario de Trabajo.

Empezaron a correr los 30 días que dispone la reglamentación de la reforma laboral para que la Secretaría de Trabajo convoque a sindicatos y cámaras empresariales en el marco de la revisión de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) vencidos. Algunos ya encararon la actualización y desde el Gobierno anticiparon que será "un proceso paulatino".

Luis Caputo, ministro de Economía.
Te puede interesar:

Cómo cambia la Ley de Inocencia Fiscal con el nuevo proyecto legislativo que anunció Luis Caputo

"Tenemos 30 días para iniciarlo, de convocar a gremios y cámaras o empresas para que renegocien los convenios caídos. Algo que de todas maneras ya les hemos ido diciendo en las reuniones por paritarias. Algunos gremios ya lo han iniciado", desestimaron desde la Casa Rosada a Ámbito.

La reglamentación establece mecanismos para revisar acuerdos que no fueron actualizados integralmente y adecuarlos a nuevas condiciones productivas, tecnológicas y laborales. Hay 150 convenios colectivos considerados vencidos, pero el Ejecutivo no parece estar preparando una ofensiva contra los sindicatos.

La norma define como vencidos a aquellos CCT que no tengan una fecha expresa de finalización, un punto que alcanza a numerosos acuerdos que se mantienen vigentes desde hace años por ultraactividad.

Cuál será el rol del Estado en la actualización de los CCT

El objetivo no es imponer cambios desde el Gobierno, sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, en algunos casos, fueron diseñadas para realidades económicas y productivas muy distintas a las actuales. La apuesta oficial es que las partes alcancen acuerdos sectoriales que luego puedan ser homologados por la autoridad laboral, encabezada por el ex abogado de Techint Julio Cordero.

Desde la CGT y distintos sectores gremiales ya cuestionaron aspectos centrales de la reforma laboral y advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos. Incluso antes de su implementación plena, la normativa motivó reclamos ante organismos internacionales y presentaciones judiciales.

"No es facultad de ningún gobierno limitar la autonomía sindical ni sustituir el debate democrático", sentenciaron desde la central obrera cuando se reglamentó la reforma laboral y definieron: "Defender la organización de los trabajadores es defender la democracia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialra/status/2061891594140192935?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Javier Milei volverá a respaldar a Israel.

Milei encabezará un homenaje a un influyente rabino y volverá a respaldar a Israel

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.

Bullrich publicó un enigmático video en medio de la interna de La Libertad Avanza

play

Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio

El pogo más grande del mundo en Olavarría, en 2017.

"Día Nacional del Pogo": el proyecto que presentaron en Diputados para conmemorar la muerte del Indio

Desde APPAMIA remarcaron que no convocaron a ningún paro para esta semana mientras continúan las negociaciones.

Paro de médicos de PAMI: APPAMIA aseguró que no avala ninguna medida de fuerza

La UOM apeló ante la Corte Suprema la intervención del gremio

La UOM apeló ante la Corte Suprema la intervención del gremio

Rating Cero

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

Así fue la aclaración de Araceli González sobre la crisis con su pareja y su relación con Adrián Suar

La decisión de las autoridades generó impacto global y reavivó el debate sobre la libertad artística, los derechos civiles y los límites impuestos a los creadores.
play

Condenaron a un cineasta a un año de cárcel por hacer propaganda contra el gobierno

Mariano Martínez, en el ojo de la tormenta.

Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

María Rosa Fugazot murió a los 83 años y hace casi un añoshabía sufrido la pérdida de su hijo, René Bertrand.

La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

Un corte abrupto llamó la atención de los televidentes.

Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una grave denuncia: qué pasó

últimas noticias

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 9 de junio

Hace 5 minutos
Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Hace 52 minutos
El fenómeno afecta a 5,3 millones de personas con atrasos mayores a los 90 días.

La morosidad financiera escaló al 26,9% en abril y afecta a casi el 40% de los jóvenes

Hace 52 minutos
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Caso Agostina Vega: el estremecedor mensaje que le mandó Claudio Barrelier al segundo detenido

Hace 54 minutos
El Salario Mínimo Vital y Móvil rinde menos que en 2001.

El salario mínimo rinde menos que en 2001 y debería cuadruplicarse para recuperar su poder adquisitivo

Hace 1 hora