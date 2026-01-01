1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo es Barra del Chuy, el balneario uruguayo que tiene alojamientos únicos para pasar el verano

La combinación entre naturaleza, cercanía con otros puntos turísticos y alojamientos con identidad propia explica por qué este sitio gana protagonismo.

Por
Los sitios de Turismo en Uruguay súper recomendados

Los sitios de Turismo en Uruguay súper recomendados

  • Barra del Chuy es uno de los balnearios uruguayos más expuestos al océano. Sus playas se caracterizan por aguas claras, arena blanca y grandes dunas.
  • Está cerca de atractivos turísticos como el Parque Santa Teresa y el Fuerte de San Miguel.
  • La cercanía con la ciudad del Chuy permite acceder a free-shops y zonas comerciales.
  • Ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde casas y cabañas hasta campings.

Ubicado en el extremo este de Uruguay, Barra del Chuy se posiciona como una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan un destino de verano diferente, tranquilo y con contacto directo con la naturaleza. Este balneario, cercano a la frontera con Brasil, combina extensas playas, un entorno relajado y una propuesta de Turismo que se aleja del turismo masivo.

Conocé todo sobre los sitios en CABA recomendados por expertos en Turismo 
Te puede interesar:

Este es uno de los puentes más representativos de Buenos Aires y es perfecto para visitar: cuál es su historia

Además de sus playas amplias y poco concurridas, se destaca por su ambiente sereno y su ritmo pausado, características que lo vuelven ideal para estadías prolongadas durante la temporada. Uno de los grandes atractivos es su oferta de alojamientos únicos, pensados para experiencias más personalizadas.

Así es Barra del Chuy, la playa de Uruguay que es una escapada perfecta para el 2026

Barra del Chuy - Turismo - Uruguay

Desde el punto de vista geográfico, Barra del Chuy se distingue por ser uno de los balnearios más abiertos al océano en Uruguay, con una costa extensa que combina aguas transparentes, arena clara y grandes dunas que definen su paisaje natural.

Su ubicación estratégica le permite además estar muy cerca de atractivos turísticos destacados, como el Parque Santa Teresa, el Fuerte de San Miguel y la ciudad del Chuy, en la frontera con Brasil, conocida por sus free-shops y su intenso movimiento comercial, lo que le valió el apodo de “shopping a cielo abierto”.

La amplitud de sus playas invita a disfrutar de caminatas largas y tranquilas, lejos de las multitudes. En esos recorridos, es común encontrarse con una notable variedad de almejas esparcidas sobre la arena, un detalle que refuerza el contacto directo con la naturaleza y el espíritu relajado del lugar.

En cuanto al alojamiento, Barra del Chuy ofrece opciones para distintos perfiles de viajeros. Predominan las casas particulares y los complejos de cabañas, a los que se suman muy buenas propuestas de camping, ideales para quienes buscan una experiencia más cercana al entorno natural.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una excursión serrana que despierta todos los sentidos.

Turismo en Córdoba: la excursión a un paraíso que despierta todos los sentidos

Este poblado pequeño ubicado en el área turística Pampa Agropecuaria ofrece dos senderos principales junto al río.

Turismo en Córdoba: el pueblito oculto con senderos y avistajes de aves para disfrutar

Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.

Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina

Uno de los atrapantes rincones del río Mina Clavero.

Valle de Traslasierra: un destino único para poner el tiempo en pausa y recargar energías

El sonido del agua y la tranquilidad del monte invitan a vivir una jornada inolvidable lejos de la rutina cotidiana.

Turismo en Córdoba: el pozo de agua maravilloso al que se puede llegar haciendo trekking

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 14 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 15 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 33 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 39 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 48 minutos