Donde hay que hacer la VTV tras el cambio clave en junio 2026 La reforma también introduce cambios en el funcionamiento general del sistema. Por Agregar C5N en









Cambios en la VTV.

La nueva reforma de la VTV quedó reglamentada y habilita a talleres mecánicos, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones obligatorias.

Cada centro habilitado podrá fijar sus propias tarifas, eliminando los valores de referencia establecidos a nivel nacional.

También se ampliaron los plazos de vigencia: los 0 km estarán exentos por cinco años y algunos vehículos harán controles cada dos años.

Se creó un registro digital federal para centralizar las verificaciones, aunque la aplicación de los cambios dependerá de la adhesión de cada provincia. La reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó formalmente reglamentada tras la publicación de la Resolución 32/2026 en el Boletín Oficial. Con esta disposición, el Gobierno nacional avanzó en la implementación de los cambios previstos en la modificación de la Ley Nacional de Tránsito, estableciendo un nuevo marco para el funcionamiento de las revisiones técnicas obligatorias. La iniciativa apunta a modernizar el sistema y simplificar el acceso al trámite para los conductores de todo el país.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de nuevos prestadores habilitados para realizar las inspecciones. A partir de esta normativa, talleres mecánicos privados, concesionarias oficiales e importadores podrán participar del sistema, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades competentes. Además, la regulación nacional deja de fijar valores de referencia para el servicio, por lo que cada establecimiento podrá definir sus propias tarifas.

VTV La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires

Para garantizar el seguimiento y la trazabilidad de las verificaciones realizadas bajo este esquema, la resolución también prevé la creación de un registro federal unificado. Esta base de datos concentrará la información de las inspecciones efectuadas en todo el territorio nacional, permitiendo un control centralizado y facilitando la supervisión de los estándares de seguridad vial que deberán cumplir los vehículos habilitados para circular.

Qué cambió en la VTV a partir de junio 2026 Desde junio de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a regirse por un nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional, que habilita a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones obligatorias, ampliando así la oferta de centros verificadores. La reforma también eliminó los precios regulados a nivel nacional para que cada prestador pueda definir sus propias tarifas, extendió los plazos de vigencia de las revisiones —con exención de cinco años para los vehículos cero kilómetro y controles cada dos años para autos particulares de hasta diez años de antigüedad— y creó un registro digital federal para centralizar toda la información de las verificaciones. No obstante, la aplicación de estos cambios dependerá de la adhesión de cada provincia, ya que varias jurisdicciones con sistemas propios anticiparon que continuarán con sus esquemas vigentes.