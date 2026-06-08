8 de junio de 2026 Inicio
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Donde hay que hacer la VTV tras el cambio clave en junio 2026

La reforma también introduce cambios en el funcionamiento general del sistema.

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Cambios en la VTV.

Cambios en la VTV.

  • La nueva reforma de la VTV quedó reglamentada y habilita a talleres mecánicos, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones obligatorias.
  • Cada centro habilitado podrá fijar sus propias tarifas, eliminando los valores de referencia establecidos a nivel nacional.
  • También se ampliaron los plazos de vigencia: los 0 km estarán exentos por cinco años y algunos vehículos harán controles cada dos años.
  • Se creó un registro digital federal para centralizar las verificaciones, aunque la aplicación de los cambios dependerá de la adhesión de cada provincia.

La reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó formalmente reglamentada tras la publicación de la Resolución 32/2026 en el Boletín Oficial. Con esta disposición, el Gobierno nacional avanzó en la implementación de los cambios previstos en la modificación de la Ley Nacional de Tránsito, estableciendo un nuevo marco para el funcionamiento de las revisiones técnicas obligatorias. La iniciativa apunta a modernizar el sistema y simplificar el acceso al trámite para los conductores de todo el país.

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Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de nuevos prestadores habilitados para realizar las inspecciones. A partir de esta normativa, talleres mecánicos privados, concesionarias oficiales e importadores podrán participar del sistema, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades competentes. Además, la regulación nacional deja de fijar valores de referencia para el servicio, por lo que cada establecimiento podrá definir sus propias tarifas.

VTV
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Para garantizar el seguimiento y la trazabilidad de las verificaciones realizadas bajo este esquema, la resolución también prevé la creación de un registro federal unificado. Esta base de datos concentrará la información de las inspecciones efectuadas en todo el territorio nacional, permitiendo un control centralizado y facilitando la supervisión de los estándares de seguridad vial que deberán cumplir los vehículos habilitados para circular.

Qué cambió en la VTV a partir de junio 2026

Desde junio de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a regirse por un nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional, que habilita a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones obligatorias, ampliando así la oferta de centros verificadores. La reforma también eliminó los precios regulados a nivel nacional para que cada prestador pueda definir sus propias tarifas, extendió los plazos de vigencia de las revisiones —con exención de cinco años para los vehículos cero kilómetro y controles cada dos años para autos particulares de hasta diez años de antigüedad— y creó un registro digital federal para centralizar toda la información de las verificaciones. No obstante, la aplicación de estos cambios dependerá de la adhesión de cada provincia, ya que varias jurisdicciones con sistemas propios anticiparon que continuarán con sus esquemas vigentes.

vtv

Dónde se debe realizar la VTV

Tras los cambios introducidos por la reforma nacional, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ya no está limitada únicamente a las plantas verificadoras tradicionales. Ahora también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarias e importadores que cuenten con la habilitación correspondiente y estén incorporados al registro nacional creado para este fin. Sin embargo, el lugar donde cada conductor deberá efectuar el trámite dependerá de la normativa vigente en la provincia o municipio donde esté radicado el vehículo. Mientras que las jurisdicciones que adhieran al nuevo esquema permitirán elegir entre distintos prestadores habilitados, aquellas que decidan conservar sus sistemas propios continuarán exigiendo que la revisión se realice exclusivamente en las plantas verificadoras autorizadas por las autoridades locales.

Cuál es el costo de la VTV

El valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo, y desde la reciente desregulación nacional podrían existir diferencias aún mayores en los talleres privados habilitados. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires la tarifa oficial para automóviles particulares de hasta 2.500 kilos ronda los $97.000, mientras que las motocicletas abonan cerca de $36.469. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en tanto, los precios vigentes se ubican alrededor de los $75.756 para autos y $28.484 para motos. Además, jubilados, pensionados de menores ingresos y personas con discapacidad pueden acceder a exenciones o descuentos en determinados centros de verificación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada jurisdicción.

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Se trata de una de las modificaciones más relevantes del último tiempo dentro del sistema de control vehicular, con impacto directo en millones de conductores. Otro punto central de la actualización es el precio de la misma, el sistema ahora se rige por un esquema de Unidades Fijas.

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