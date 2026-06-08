8 de junio de 2026 Inicio
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El Papa León XIV repudió los abusos en la Iglesia católica y los tildó de "plaga"

El Sumo Pontífice estuvo de visita en Madrid y pidió asumir con responsabilidad la gravedad de los abusos e implementar medidas concretas de prevención y reparación para las víctimas.

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León XIV exigió a la Iglesia española enfrentar la “plaga” de abusos sexuales.

León XIV exigió a la Iglesia española enfrentar la “plaga” de abusos sexuales.

Vatican Media

El Papa León XIV estuvo de visita en Madrid y pidió a los obispos españoles que enfrenten con firmeza los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Durante su visita calificó el problema como una “plaga” y reclamó medidas claras para proteger a las víctimas y recuperar la confianza de los fieles.

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El mensaje, dado en la Conferencia Episcopal en Madrid, busca marcar un cambio en la forma en que la institución aborda estas denuncias. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación”, expresó. A su vez, no sólo reclamó a los representantes de la Iglesia sino que también pidió a los fieles involucrarse y dar respuesta.

La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, remarcó ante los obispos.

Papa León XIV en España

A su vez, el Papa se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y les expresó su cercanía y el compromiso de la Iglesia para que sus propuestas sirvan de base en futuras acciones de reparación. El encuentro, celebrado en la Nunciatura Apostólica y de casi una hora de duración, generó polémica por la exclusión de otras asociaciones de víctimas.

Según la Santa Sede, los participantes compartieron sus experiencias y plantearon medidas para mejorar la respuesta de la Iglesia. En paralelo, el Gobierno español recordó que desde abril unas 430 personas ya acudieron a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación, y que será el Defensor del Pueblo quien decida las indemnizaciones.

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