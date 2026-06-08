El Papa León XIV repudió los abusos en la Iglesia católica y los tildó de "plaga" El Sumo Pontífice estuvo de visita en Madrid y pidió asumir con responsabilidad la gravedad de los abusos e implementar medidas concretas de prevención y reparación para las víctimas. Por Agregar C5N en









León XIV exigió a la Iglesia española enfrentar la “plaga” de abusos sexuales. Vatican Media

El Papa León XIV estuvo de visita en Madrid y pidió a los obispos españoles que enfrenten con firmeza los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Durante su visita calificó el problema como una “plaga” y reclamó medidas claras para proteger a las víctimas y recuperar la confianza de los fieles.

El mensaje, dado en la Conferencia Episcopal en Madrid, busca marcar un cambio en la forma en que la institución aborda estas denuncias. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación”, expresó. A su vez, no sólo reclamó a los representantes de la Iglesia sino que también pidió a los fieles involucrarse y dar respuesta.

“La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, remarcó ante los obispos.

Papa León XIV en España

A su vez, el Papa se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y les expresó su cercanía y el compromiso de la Iglesia para que sus propuestas sirvan de base en futuras acciones de reparación. El encuentro, celebrado en la Nunciatura Apostólica y de casi una hora de duración, generó polémica por la exclusión de otras asociaciones de víctimas.

Según la Santa Sede, los participantes compartieron sus experiencias y plantearon medidas para mejorar la respuesta de la Iglesia. En paralelo, el Gobierno español recordó que desde abril unas 430 personas ya acudieron a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación, y que será el Defensor del Pueblo quien decida las indemnizaciones.