Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2% Los últimos informes afirman que el primer Índice de Precios al Consumidor del año se mantendría en torno al mismo número de diciembre (2,8%) y no alcanzaría a bajar al 1%. El dato se dará a conocer el próximo martes.







La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre.

Luego de la polémica en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) por la nueva fórmula para medir la inflación, que terminó con la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la reforma de la medición, consultoras privadas estiman que Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero tendría una desaceleración con respecto a diciembre (2,8%), pero volvería a ubicarse arriba del 2%.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en una entrevista que la inflación de enero será similar a la del mes previo y aseguró que "Marco Lavagna se fue en condiciones totalmente amigables" tanto con él como con el presidente Javier Milei.

La inflación total en 2025 fue del 31,5%, el registro más bajo en 8 años tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Dicho dato fue celebrado en su momento por el titular del palacio de Hacienda con un posteo en su cuenta de X.

