Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

Los últimos informes afirman que el primer Índice de Precios al Consumidor del año se mantendría en torno al mismo número de diciembre (2,8%) y no alcanzaría a bajar al 1%. El dato se dará a conocer el próximo martes.

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

El daño colateral que dejó la renuncia de Marcos Lavagna. 
¿Cómo impacta en el Gobierno la salida de Marco Lavagna del INDEC?

La inflación total en 2025 fue del 31,5%, el registro más bajo en 8 años tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Dicho dato fue celebrado en su momento por el titular del palacio de Hacienda con un posteo en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo.-

 

Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

