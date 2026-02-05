Los robos que nadie ve venir: cinco situaciones cotidianas donde se baja la guardia En la provincia de Buenos Aires, los robos crecieron cerca de un 10% en un año. Lejos de los escenarios violentos, muchos hechos ocurren en momentos cotidianos, atravesados por la rutina, la confianza y descuidos. Por + Seguir en







Una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas”. Pixabay

La inseguridad continúa mostrando números en alza en el territorio bonaerense. Según el Barómetro de Seguridad de Verisure –no constituye estadística oficial-, al comparar el período 2025 con 2024, los hechos reales de robo aumentaron cerca de un 10%. El análisis territorial revela que la mayor concentración de casos se da en la zona Sur, que reúne alrededor del 46% de los robos registrados, seguida por la zona Oeste con casi el 28% y la zona Norte con más del 25% aproximadamente.

Los datos también permiten identificar patrones temporales: los viernes, sábado y domingo concentran la mayor cantidad de hechos, mientras que el horario más peligroso se extiende entre las 20 y la medianoche, una franja nocturna asociada a salidas y movimientos habituales que forman parte de las vacaciones.

Más allá de las estadísticas, hay un denominador común que se repite: una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas” ni durante situaciones de violencia extrema. Por el contrario, muchos delitos suceden en contextos habituales, cuando se baja la guardia confiando en la rutina, el entorno conocido o la idea de que “a mí no me va a pasar”.

Comprender estos puntos ciegos resulta clave para ampliar la mirada sobre la seguridad y entender que la prevención no depende solo del lugar, sino también de cómo se habita cada espacio y de las rutinas.

Cinco robos atípicos que suelen sorprender