Los robos que nadie ve venir: cinco situaciones cotidianas donde se baja la guardia

En la provincia de Buenos Aires, los robos crecieron cerca de un 10% en un año. Lejos de los escenarios violentos, muchos hechos ocurren en momentos cotidianos, atravesados por la rutina, la confianza y descuidos.

Una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas”.

La inseguridad continúa mostrando números en alza en el territorio bonaerense. Según el Barómetro de Seguridad de Verisure –no constituye estadística oficial-, al comparar el período 2025 con 2024, los hechos reales de robo aumentaron cerca de un 10%. El análisis territorial revela que la mayor concentración de casos se da en la zona Sur, que reúne alrededor del 46% de los robos registrados, seguida por la zona Oeste con casi el 28% y la zona Norte con más del 25% aproximadamente.

Los datos también permiten identificar patrones temporales: los viernes, sábado y domingo concentran la mayor cantidad de hechos, mientras que el horario más peligroso se extiende entre las 20 y la medianoche, una franja nocturna asociada a salidas y movimientos habituales que forman parte de las vacaciones.

Más allá de las estadísticas, hay un denominador común que se repite: una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas” ni durante situaciones de violencia extrema. Por el contrario, muchos delitos suceden en contextos habituales, cuando se baja la guardia confiando en la rutina, el entorno conocido o la idea de que “a mí no me va a pasar”.

Comprender estos puntos ciegos resulta clave para ampliar la mirada sobre la seguridad y entender que la prevención no depende solo del lugar, sino también de cómo se habita cada espacio y de las rutinas.

Cinco robos atípicos que suelen sorprender

Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina, señala que los delincuentes suelen aprovechar los descuidos más inesperados. “Hay situaciones que, a simple vista, parecen seguras, pero son terreno fértil para robos rápidos”, explica.

Entre los casos más frecuentes se destacan cinco:

  • Celular robado en el aeropuerto: “Las filas, los controles y los cambios de ritmo generan distracciones. Muchos robos ocurren incluso antes de abordar, en zonas que la gente percibe como seguras”, advierte Beltrán Rubinos.
  • La bici que desaparece en el pueblo: En localidades pequeñas, la confianza suele reemplazar a las medidas de seguridad. “Casas abiertas y objetos dejados a la intemperie se vuelven blancos fáciles para los ladrones”, comenta.
  • El bolso robado en el bar de siempre: “Dejar pertenencias sobre una silla o colgadas en el respaldo sigue siendo una de las principales causas de robo en espacios cotidianos”, afirma.
  • El auto abierto frente a casa: “Bajar ‘un minuto’ o dejar el vehículo sin traba continúa siendo una oportunidad frecuente para robos rápidos y sin violencia”, advierte el director de operaciones.
  • La casa sola por una escapada corta: “Viajes de fin de semana o ausencias breves generan una falsa sensación de control. En realidad, son momentos clave para los delincuentes”, concluye Beltrán Rubinos.

