De qué murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar La noticia fue dada a conocer por un periodista de espectáculos tras la confirmación de la familia. Los mensajes de afecto por parte de sus colegas.







El "Mini" tenia 64 años.

El mundo del espectáculo argentino continúa de luto tras la muerte de Juan Carlos Velázquez, actor y comediante recordado por su entrañable personaje “El Mini” en el emblemático programa Duro de Domar, conducido por Roberto Pettinato.

La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien dio a conocer el fallecimiento luego de comunicarse con la familia del artista. “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”, escribió en sus redes.

Según trascendió, Velázquez, de 64 años, sufrió un infarto luego de haber sido internado por un cuadro de neumonía severa, que había obligado a su traslado a terapia intensiva durante el mediodía.

Mini Juan Carlos Velázquez Duro de Domar El "Mini" tenía 64 años Cuándo será el último adiós de Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar Sus restos serán despedidos este jueves 5 de febrero en Sepelio Virreyes, ubicado en el partido de San Fernando, donde se realizará el velatorio hasta las 13.30

La despedida en redes sociales a Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar La muerte del actor generó un fuerte impacto entre colegas y amigos del medio, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza y rendirle homenaje.

Entre los mensajes de despedida se destacaron los de Adriana Brodsky, José María “Pachu” Peña, y exintegrantes de Duro de Domar como Matías Castañeda, Guillermo Pardini y Fernanda Iglesias, además del locutor Fabián Cerfoglio.