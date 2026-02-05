5 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de febrero

En una semana marcada por la estabilidad, el oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantuvo sin cambios en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial se mantuvo sin cambios en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en una semana marcada por la estabilidad. Por su parte, el blue, tras un leve incremento, se ubica en $1.450, cerca del mayorista.

El dólar oficial se mantuvo estable durante este miércoles. 
El dólar se mantuvo estable, aunque por encima de los $1.450

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa el inicio de febrero con estabilidad.

El dólar oficial atraviesa el inicio de febrero con estabilidad.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.415,18 para la compra y $1.465,67 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.446.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.493,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.457,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.473.

