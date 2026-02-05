Reforma laboral: el Senado confirmó la sesión para el próximo miércoles El debate, que se llevará adelante el 11 de febrero, había sido pedido por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores alineados con el Gobierno. La circular lleva la firma de Victoria Villarruel. Por + Seguir en







"Tenemos los votos", aseguró Patricia Bullrich.

El Senado de la Nación confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos.

"Por Secretaria cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el dia miércoles 11 de febrero del corriente, las 11.00 Horas, considerar el siguiente tema: a los efectos de OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)", señala el artículo 1 de la circular que lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Citación de sesión del 11 de febrero Noticia en desarrollo.-