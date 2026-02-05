5 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: el Senado confirmó la sesión para el próximo miércoles

El debate, que se llevará adelante el 11 de febrero, había sido pedido por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores alineados con el Gobierno. La circular lleva la firma de Victoria Villarruel.

Tenemos los votos
"Tenemos los votos", aseguró Patricia Bullrich.
Reforma laboral: La Libertad Avanza y bloques aliados pidieron sesionar en el Senado el miércoles 11

"Por Secretaria cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el dia miércoles 11 de febrero del corriente, las 11.00 Horas, considerar el siguiente tema: a los efectos de OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)", señala el artículo 1 de la circular que lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Noticia en desarrollo.-

