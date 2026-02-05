Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Un paisaje soñado de bosque y sierras, rodeado de arroyos, a poco más de 700 kilómetros de CABA.

En el corazón del Valle de Punilla, en Córdoba , hay una reserva natural poco conocida para descansar en estas vacaciones. El lugar parece uno de esos espacios secretos soñados, porque combinan naturaleza, folklore y aventura: conocida como la Reserva Natural y Cultural Naguan Tica , el paisaje está rodeado de bosque nativo y atravesada por senderos que invitan a detener el ritmo frenético de la ciudad y conectar con la sierra. La sección, que es patrimonio natural del país, también tiene un fuerte anclaje en el pasado prehispánico de la región.

La Reserva Naguan Tica se encuentra ubicada en Huerta Grande, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Está ubicada frente al Balneario Municipal de la localidad y a 2 kilómetros del centro urbano. Huerta Grande se integra al tradicional corredor turístico del Valle de Punilla, entre Villa Giardino y La Falda, en un entorno de sierras, ríos y plantas autóctonas que la convierten en un destino ideal para escapadas en el día o estadías más largas.

Naguan Tica se extiende sobre unas 30 hectáreas de bosque nativo serrano, donde se preservan vestigios arqueológicos de gran relevancia cultural. Además, durante las caminatas muchas veces los visitantes tienen la suerte de avistar fauna autóctona, como liebres, coipos y zorros.

El principal atractivo de la reserva es el Sendero Naguan Tica , cuyo nombre significa "Cerro del Cacique". Se trata de un recorrido de dificultad media que atraviesa rocas, arroyos y zonas de monte, ideal para caminatas, avistaje de aves y jornadas fotográficas.

A su vez, la carga histórica es importante, para tener en cuento: a lo largo del camino, quien la visite puede conocer cuevas , morteros de piedra y restos cerámicos pertenecientes a los pueblos originarios comechingones , los primeros habitantes de la zona.

naguan tica cordoba (1) reserva naguan tica Agencia de Turismo Córdoba

La propuesta se completa con otros puntos de interés como la gruta de Garabandal, el sendero hacia la Vertiente Escondida, una antigua usina, un yacimiento de cuarzo y una zona recreativa con puente colgante, tirolesa y actividades programadas, especialmente pensadas para turismo aventura.

Además, la reserva ofrece experiencias gastronómicas que suman valor al paseo: degustación de vinos elaborados en viñedos propios y productos regionales. Para quienes buscan una inmersión total en el entorno, existe la posibilidad de acampar dentro del predio y disfrutar de balnearios naturales.

Cómo llegar a Naguan Tica

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Naguan Tica está a una distancia aproximada de 773 km, por lo que el viaje en auto tendría una duración estimada de 9 horas.

Primero, hay que salir de CABA por la Autopista Illia y empalmar con la RN 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario). Continuar por ahí todo el camino hasta la ciudad de Córdoba, donde hay que tomar la RN 38, en dirección al norte de la Provincia, para entrar al Valle de Punilla.

En esa dirección, seguir por la RN 38 hasta Huerta Grande. Una vez allí, dirigirse hacia la calle Camila Quiroga, donde se encuentra el acceso a la reserva natural cordobesa.