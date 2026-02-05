5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Un paisaje soñado de bosque y sierras, rodeado de arroyos, a poco más de 700 kilómetros de CABA.

Por
Naguan Tica

Naguan Tica, en Córdoba.

  • Una de las reservas naturales menos conocidas pero más lindas del país.

  • Ubicado en el Valle de Punilla, el paisaje ofrece bosque, sierras y fauna autóctona.

  • La Reserva Natural Naguan Tica tiene un gran acervo histórico de los pueblos originarios que la habitan.

  • El acceso desde CABA comienza por Autopista Illia.

En el corazón del Valle de Punilla, en Córdoba, hay una reserva natural poco conocida para descansar en estas vacaciones. El lugar parece uno de esos espacios secretos soñados, porque combinan naturaleza, folklore y aventura: conocida como la Reserva Natural y Cultural Naguan Tica, el paisaje está rodeado de bosque nativo y atravesada por senderos que invitan a detener el ritmo frenético de la ciudad y conectar con la sierra. La sección, que es patrimonio natural del país, también tiene un fuerte anclaje en el pasado prehispánico de la región.

Los destinos de Turismo en Uruguay que te dejarán asombrados
Te puede interesar:

Cuál es la playa de Uruguay que cada día deja más de lado a Punta del Este

naguan tica cordoba (2)
naguan tica córdoba

naguan tica córdoba

Dónde queda Naguan Tica

La Reserva Naguan Tica se encuentra ubicada en Huerta Grande, departamento de Punilla, provincia de Córdoba, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Está ubicada frente al Balneario Municipal de la localidad y a 2 kilómetros del centro urbano. Huerta Grande se integra al tradicional corredor turístico del Valle de Punilla, entre Villa Giardino y La Falda, en un entorno de sierras, ríos y plantas autóctonas que la convierten en un destino ideal para escapadas en el día o estadías más largas.

Naguan Tica se extiende sobre unas 30 hectáreas de bosque nativo serrano, donde se preservan vestigios arqueológicos de gran relevancia cultural. Además, durante las caminatas muchas veces los visitantes tienen la suerte de avistar fauna autóctona, como liebres, coipos y zorros.

Qué puedo hacer en Naguan Tica

El principal atractivo de la reserva es el Sendero Naguan Tica, cuyo nombre significa "Cerro del Cacique". Se trata de un recorrido de dificultad media que atraviesa rocas, arroyos y zonas de monte, ideal para caminatas, avistaje de aves y jornadas fotográficas.

A su vez, la carga histórica es importante, para tener en cuento: a lo largo del camino, quien la visite puede conocer cuevas, morteros de piedra y restos cerámicos pertenecientes a los pueblos originarios comechingones, los primeros habitantes de la zona.

naguan tica cordoba (1)
reserva naguan tica

reserva naguan tica

La propuesta se completa con otros puntos de interés como la gruta de Garabandal, el sendero hacia la Vertiente Escondida, una antigua usina, un yacimiento de cuarzo y una zona recreativa con puente colgante, tirolesa y actividades programadas, especialmente pensadas para turismo aventura.

Además, la reserva ofrece experiencias gastronómicas que suman valor al paseo: degustación de vinos elaborados en viñedos propios y productos regionales. Para quienes buscan una inmersión total en el entorno, existe la posibilidad de acampar dentro del predio y disfrutar de balnearios naturales.

Cómo llegar a Naguan Tica

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Naguan Tica está a una distancia aproximada de 773 km, por lo que el viaje en auto tendría una duración estimada de 9 horas.

Primero, hay que salir de CABA por la Autopista Illia y empalmar con la RN 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario). Continuar por ahí todo el camino hasta la ciudad de Córdoba, donde hay que tomar la RN 38, en dirección al norte de la Provincia, para entrar al Valle de Punilla.

En esa dirección, seguir por la RN 38 hasta Huerta Grande. Una vez allí, dirigirse hacia la calle Camila Quiroga, donde se encuentra el acceso a la reserva natural cordobesa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 

La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

Cuando cae el sol, el pueblo baja aún más el ritmo con cenas tranquilas, caminatas cortas y un silencio que se vuelve protagonista.

Sin boliches ni multitudes: el pueblo con río para pasar unas buenas vacaciones 2026 en Córdoba

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: estos son las mejores 3 playas, según la IA

Toda la información sobre este punto de Turismo del cual muchos desconocen

Cómo se puede visitar el mirador del obelisco en Buenos Aires durante 2026

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.

Turismo en Argentina: el sitio perfecto que celebra la fiesta regional de la cerveza artesanal

Esta villa turística, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es uno de los destinos más relevantes tanto en la provincia como en todo el país.

Vacaciones en Córdoba 2026: el mejor destino para quienes quieren disfrutar de la noche

Rating Cero

Nacho Castañares se despachó contra la producción.

Un exparticipante de Gran Hermano explotó contra la producción de Telefé tras quedar afuera de la nueva edición

El Mini tenia 64 años.

De qué murió Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

Un famoso mundial comentó sobre la posibilidad de volver a aparecer en Marvel.

"Planes para algunos y oportunidades para todos": quién fue el actor que reveló la planificación de Marvel para el futuro

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

últimas noticias

Los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 180.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 9 minutos
Una parte significativa de los robos no ocurre en zonas consideradas “rojas”.

Los robos que nadie ve venir: cinco situaciones cotidianas donde se baja la guardia

Hace 9 minutos
Tenemos los votos, aseguró Patricia Bullrich.

Reforma laboral: el Senado confirmó la sesión para el próximo miércoles

Hace 15 minutos
Naguan Tica, en Córdoba.

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Hace 31 minutos
El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para desmentir las operaciones de los medios

El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para "desmentir las operaciones de los medios"

Hace 34 minutos