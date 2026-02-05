Los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.
El rendimiento de un plazo fijo de $180.000 depende del canal elegido para constituirlo.
Las opciones digitales ofrecen una tasa más alta en el mismo período de 30 días.
Las tasas vigentes permiten calcular con precisión el interés generado.
Con una inflación más contenida, el plazo fijo busca sostener el valor del dinero.
El plazo fijo sigue siendo una alternativa habitual para quienes buscan una ganancia previsible a corto plazo. En febrero de 2026, invertir $180.000 por 30 días permite conocer de antemano cuánto dinero adicional se obtiene al vencimiento, según el banco y el canal utilizado.
En un escenario económico que continúa ajustándose, este instrumento mantiene su atractivo por la simplicidad a la hora de realizar la operación y la seguridad que ofrece. Aun así, las diferencias entre llevar adelante la colocación en sucursal o a través del homebanking influyen de manera directa en el resultado final.
Las tasas actuales reflejan esa brecha y vuelven clave analizar cada opción antes de invertir. Con ese marco, los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.
Cuánto ganas por depositar $180.000 en un plazo fijo según el banco
Al colocar $180.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $3.032,88. De esta manera, el monto total a cobrar al vencimiento es de $183.032,88.
En cambio, si la operación se realiza por vía electrónica, por ejemnplo por su homebanking o su aplicación, el rendimiento resulta superior. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, el plazo fijo genera $3.846,58 en intereses en el mismo período. Esto eleva el total final a $183.846,58.
La diferencia se explica por las mejores condiciones que ofrecen las entidades a quienes operan de forma digital, ya que este canal reduce costos y agiliza la operatoria.
Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación
Las estimaciones para comienzos de 2026 anticipan una inflación más moderada, cercana al 2% mensual. En ese contexto, los plazos fijos se ubican cerca de un equilibrio en términos reales, con una leve ventaja para las alternativas electrónicas en el corto plazo.
Aunque el margen frente a la suba de precios es limitado, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para proteger el poder de compra.