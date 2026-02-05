El canal de inversión define la ganancia obtenida. Comparar tasas permite optimizar el resultado en poco tiempo.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa habitual para quienes buscan una ganancia previsible a corto plazo. En febrero de 2026, invertir $180.000 por 30 días permite conocer de antemano cuánto dinero adicional se obtiene al vencimiento, según el banco y el canal utilizado.

En un escenario económico que continúa ajustándose, este instrumento mantiene su atractivo por la simplicidad a la hora de realizar la operación y la seguridad que ofrece. Aun así, las diferencias entre llevar adelante la colocación en sucursal o a través del homebanking influyen de manera directa en el resultado final.

Las tasas actuales reflejan esa brecha y vuelven clave analizar cada opción antes de invertir. Con ese marco, los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.

Al colocar $180.000 a 30 días en una sucursal bancaria , por ejemplo del Banco Nación , con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $3.032,88. De esta manera, el monto total a cobrar al vencimiento es de $183.032,88.

En cambio, si la operación se realiza por vía electrónica, por ejemnplo por su homebanking o su aplicación, el rendimiento resulta superior. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, el plazo fijo genera $3.846,58 en intereses en el mismo período. Esto eleva el total final a $183.846,58.

La diferencia se explica por las mejores condiciones que ofrecen las entidades a quienes operan de forma digital, ya que este canal reduce costos y agiliza la operatoria.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones para comienzos de 2026 anticipan una inflación más moderada, cercana al 2% mensual. En ese contexto, los plazos fijos se ubican cerca de un equilibrio en términos reales, con una leve ventaja para las alternativas electrónicas en el corto plazo.

Aunque el margen frente a la suba de precios es limitado, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes ayuda a sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta fundamental para proteger el poder de compra.