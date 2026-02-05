La exdirectora del Museo Histórico volvió a cruzar a Milei por el traslado del sable de San Martín María Ines Rodríguez Aguilar cuestionó la decisión del Gobierno de trasladar el arma al Regimiento de Granaderos y advirtió que se trata de una maniobra de apropiación simbólica para reforzar la imagen presidencial. Por + Seguir en







"Es una apropiación para legitimar su propia imagen", aseguró Rodríguez Aguilar.

La exdirectora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de trasladar el sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos, una medida que derivó en su renuncia al cargo y reavivó una disputa histórica atravesada por tensiones políticas e ideológicas.

En declaraciones a C5N, Rodríguez Aguilar sostuvo que el traslado del sable desconoce la voluntad expresa de la familia de Juan Manuel de Rosas, que había dispuesto que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional, y denunció que la decisión presidencial responde a una “apropiación simbólica” con fines políticos. “Es una apropiación para legitimar su propia imagen”, afirmó.

La exfuncionaria recordó que el sable fue donado por San Martín a Rosas hace más de un siglo y que, desde entonces, su custodia estuvo marcada por disputas de poder. “Siempre estuvo vinculado a tensiones ideológicas. Primero con Sarmiento, después con los militares. Finalmente llega a la Argentina en 1898, tras la muerte de Rosas, con el encargo de la familia de que quede depositado en el Museo Histórico Nacional”, explicó.

Según detalló, cuando el sable ingresó al país fue asignado al museo por decreto del entonces presidente José Félix Uriburu. Sin embargo, la pieza atravesó episodios de violencia política: fue robada en dos oportunidades por comandos peronistas en la década del 60. “Tras el segundo robo, con Onganía ya en el poder, se dispuso que fuera a Granaderos”, señaló.

Rodríguez Aguilar indicó que durante décadas el museo reclamó su restitución, hasta que en 2015, bajo la gestión de Teresa Parodi y Araceli Bellotta, el gobierno de Cristina Kirchner ordenó su regreso al Museo Histórico Nacional, con custodia permanente de cuatro granaderos.