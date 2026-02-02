2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

El ministro de Economía aseguró que el Índice de Precios al Consumidor se mantendrá similar a los valores de los últimos meses y subrayó que están "haciendo todo para que la inflación converja a valores internacionales". Además, descartó que, en agosto, el IPC tienda a 0%, como había predicho Javier Milei.

Por
Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2
Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la inflación de enero se ubicará “en torno al 2,5%” y consideró que no será significativamente más baja que la de diciembre. “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5, no sé los números”, afirmó, y remarcó que el objetivo del Gobierno es consolidar un proceso de desinflación sostenido.

Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerrarían por encima del 2%
Te puede interesar:

Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerrarían por encima del 2%

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo está enfocado en lograr que la inflación “converja a los valores internacionales” y explicó que los picos inflacionarios registrados durante 2025 estuvieron asociados a un fuerte deterioro en la demanda de dinero. Además descartó que, en agosto, el IPC comience con 0%, como había predicho Javier Milei. “En mayo-junio del año pasado tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de esta caída en la demanda de dinero. La gente se asustó y se sacaba los pesos de encima”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Caputo insistió en que la inflación es “un fenómeno monetario” y que puede explicarse por un aumento de la oferta de dinero, una caída en la demanda o una combinación de ambos factores. Si bien reconoció que los efectos de episodios como los de 2025 no se revierten de inmediato, se mostró optimista respecto del rumbo económico. “No tengo ninguna duda de que la inflación va a tender a bajar. El 2026 va a ser un año de crecimiento, menor inflación y menores impuestos”, afirmó.

El ministro sostuvo además que el Gobierno es consciente del impacto social del ajuste. “Siempre dijimos que no es un proceso fácil, pero también que este es el camino correcto. El otro te lleva al desastre que heredamos”, señaló. Además, defendió la recomposición de precios relativos y aseguró que los subsidios continúan focalizados en los sectores que los necesitan. “Antes se subsidiaba a los grandes contribuyentes; eso se terminó. Los que lo necesitan siguen con subsidios”, subrayó.

En otro tramo de sus declaraciones, Caputo se refirió al estado de la infraestructura vial y afirmó que el Gobierno recibió las rutas “en condiciones pésimas”. Según detalló, ya se licitaron los corredores de las rutas 12 y 14, se avanzó con una segunda etapa y en los próximos cuatro meses estarán licitados los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde circula el 80% del transporte del país.

Por último, abordó el tratamiento de la reforma laboral, especialmente en materia impositiva, y reconoció que el debate se encuentra trabado por la resistencia de los gobernadores a reducir el impuesto a las ganancias. “Creo que va a terminar pasando, pero está trabado”, admitió. Explicó que la baja comenzaría a regir en 2026 y tendría impacto fiscal en 2027, con un costo que estimó en alrededor de 1,5 billones de pesos.

Caputo planteó que la reducción de impuestos es clave para mejorar la competitividad y atraer inversiones. “El modelo viejo de salario miserable en dólares y tipo de cambio alto no sirve. Argentina tiene que bajar impuestos”, afirmó, y cuestionó la elevada carga impositiva sobre las exportaciones industriales, en particular frente a países competidores como Brasil.

Luis Caputo: “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”

El ministro también cuestionó con dureza al sector textil y defendió la apertura comercial al sostener que los altos precios de la indumentaria en el mercado local son consecuencia de un esquema de protección prolongado.

Caputo afirmó que nunca adquirió ropa en el país debido a su costo y señaló que el modelo vigente durante décadas terminó trasladando precios elevados al conjunto de la población. Según expresó, el sistema benefició a un grupo reducido de empresarios mientras obligó a los consumidores a pagar valores muy superiores a los internacionales.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte deterioro de la industria, marcado por caída del empleo, altos niveles de capacidad ociosa y un incremento de las importaciones que desplazan producción nacional.

“El sector textil fue protegido durante muchísimos años. Se habla de unas 50.000 familias que dependen de esta actividad, pero al mismo tiempo hay 47 millones de argentinos que pagaron la ropa y el calzado hasta diez veces más caros que en el resto del mundo”, sostuvo el funcionario, al señalar que ese impacto recayó principalmente sobre los sectores de menores ingresos.

Caputo también planteó que la eliminación de sobreprecios permitiría liberar recursos para otros consumos y actividades productivas. En ese sentido, consideró que el desafío para la industria local será competir en calidad y diseño, en lugar de sostenerse mediante barreras a la competencia externa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

El consumo no repunta en el gobierno de Javier Milei.

El consumo subió en 2025, pero terminó diciembre en terreno negativo

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

Nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: a cuánto ascienden las nuevas tarifas

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

Rating Cero

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtMF

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

últimas noticias

Las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

Hace 16 minutos
Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Hace 22 minutos
ARCA informó que ya están en vigencia los nuevos cambios del Monotributo

Confirmado: estas son todas las modificaciones que tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026

Hace 27 minutos
Está ubicado en un nuevo polo gastronómico de la Ciudad. 

Este es el restaurante con cocina asiática que es una joyita en este 2026

Hace 53 minutos
Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Hace 1 hora