La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año Según un relevamiento de la consultora Focus Market, muchos útiles registran aumentos por encima de la inflación. Cuáles son los más caros y qué diferencia de precios hay entre la mochila de primaria y la de secundaria.







Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026. Télam

En menos de un mes empezarán las clases en la mayoría de las provincias del país y quedan pocas semanas para armar la mochila de cara al próximo ciclo lectivo. Este 2026, la canasta escolar llega con un aumento interanual de hasta el 26%, según un reciente informe realizado por la consultora Focus Market.

Según el relevamiento de los útiles escolares necesarios para primaria, con un total de 20 productos, llenar una mochila básica tendrá un valor de $63.636. Esta cifra es 12% más cara que el año pasado, cuando los mismos materiales tenían un costo de $56.265. El porcentaje de aumento se mantiene en los guardapolvos, que tienen un precio promedio de $37.849.

image (5) La canasta escolar para primaria tendrá un valor de $63.636, un 12% más caro que en 2025. "El relevamiento muestra que la canasta escolar registró un aumento del 12%, claramente por debajo de la inflación promedio. Esto se explica por un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia, factores que están conteniendo los precios en este segmento", señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Por otra parte, armar la mochila para los estudiantes secundarios será significativamente más caro. Según el mismo estudio de Focus Market, el kit de útiles escolares básicos para los adolescentes costará alrededor de $68.593, lo que representa un aumento de hasta el 26% en relación al 2025, cuando los mismos productos tuvieron un precio de $54.675.

image (3) La mochila para los estudiantes secundarios tendrá hasta un 26% de aumento por la dependencia a insumos importados. "Se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos", detalló Di Pace Director.