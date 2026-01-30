30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, muchos útiles registran aumentos por encima de la inflación. Cuáles son los más caros y qué diferencia de precios hay entre la mochila de primaria y la de secundaria.

Por
Antes de que termine febrero

Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

Télam

En menos de un mes empezarán las clases en la mayoría de las provincias del país y quedan pocas semanas para armar la mochila de cara al próximo ciclo lectivo. Este 2026, la canasta escolar llega con un aumento interanual de hasta el 26%, según un reciente informe realizado por la consultora Focus Market.

El consumo no repunta en el gobierno de Javier Milei.
Te puede interesar:

El consumo subió en 2025, pero terminó diciembre en terreno negativo

Según el relevamiento de los útiles escolares necesarios para primaria, con un total de 20 productos, llenar una mochila básica tendrá un valor de $63.636. Esta cifra es 12% más cara que el año pasado, cuando los mismos materiales tenían un costo de $56.265. El porcentaje de aumento se mantiene en los guardapolvos, que tienen un precio promedio de $37.849.

image (5)
La canasta escolar para primaria tendrá un valor de $63.636, un 12% más caro que en 2025.

La canasta escolar para primaria tendrá un valor de $63.636, un 12% más caro que en 2025.

"El relevamiento muestra que la canasta escolar registró un aumento del 12%, claramente por debajo de la inflación promedio. Esto se explica por un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia, factores que están conteniendo los precios en este segmento", señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Por otra parte, armar la mochila para los estudiantes secundarios será significativamente más caro. Según el mismo estudio de Focus Market, el kit de útiles escolares básicos para los adolescentes costará alrededor de $68.593, lo que representa un aumento de hasta el 26% en relación al 2025, cuando los mismos productos tuvieron un precio de $54.675.

image (3)
La mochila para los estudiantes secundarios tendrá hasta un 26% de aumento por la dependencia a insumos importados.

La mochila para los estudiantes secundarios tendrá hasta un 26% de aumento por la dependencia a insumos importados.

"Se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos", detalló Di Pace Director.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno oficializó nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto cuesta pasar

Nuevos aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste: a cuánto ascienden las nuevas tarifas

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

play

Violaron a una menor en Miramar: un hombre la atacó a la salida de un boliche

Cómo afrontar el pago de una multa de tránsito: qué descuento puedo obtener y cuándo prescriben

Qué costo tiene la multa de tránsito por pasar un semáforo en rojo en Buenos Aires

Rating Cero

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.
play

Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.
play

Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
play

Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace. 

Un famoso futbolista comenzó los trámites de divorcio: ¿qué pasó?

últimas noticias

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

Hace 11 minutos
Artemis II despegará con destino hacia la Luna.

La NASA postergó el despegue de Artemis II hacia la Luna

Hace 22 minutos
Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Hace 54 minutos
play
La actriz falleció este viernes a los 71 años.

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Hace 1 hora
Delcy anunció una amnistía general ante el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Hace 1 hora