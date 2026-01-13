El INDEC informará la inflación de diciembre: de cuánto sería el acumulado de 2025 El Instituto Nacional de Estadística y Censos anuncia este martes los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al último mes del año. Estimaciones privadas anticipan que sería el registro anual más bajo desde 2017. Por + Seguir en







A partir de enero de 2026 cambiará la forma de medir la inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anuncia este martes los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a diciembre, lo que permitirá conocer la inflación acumulada de 2025. Estimaciones privadas anticipan que volvería a ubicarse por encima del 2%, lo que llevaría a que el año cierre en torno al 31%, el registro anual más bajo desde 2017.

Mientras tanto, se espera por el impacto en las bandas del dólar, que a partir de este año se basan en la inflación, y los cambios en la medición que comenzarán a regir desde enero de 2026.

Pese a que el Gobierno no logra perforar de forma sostenida el piso de 2% (no baja de allí desde septiembre), el índice inflacionario terminaría el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzará el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Jóvenes, llave, alquiler, casa Vivienda, uno de los rubros con mayores subas en 2025. Freepik Al igual que en 2024, los precios volvieron a ser impulsados por los servicios, que subieron bastante por encima respecto de los bienes. Esto se reflejó también a nivel de divisiones ya que, dentro de las más importantes, la que mayor aumento arrojó fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual contempla las subas en las tarifas de energía y en los alquileres.

A modo de guía para poder anticipar una cifra, la inflación de diciembre de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% y, así, acumuló un total de 31,8% en todo 2025, según informó el viernes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). Las subas estuvieron traccionadas por el transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. A comparación de noviembre, se registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.