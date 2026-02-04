La verdadera historia detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC Se conocieron los detalles de la salida del funcionario y el cortocircuito que tuvo con Javier Milei, quien fue alertado de una visión errónea sobre el nuevo cálculo para medir la inflación y que desató el descalabro en el organismo. Por + Seguir en







Javier Milei y Marco Lavagna.

Crece la polémica por la renuncia de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la postergación por parte del Gobierno del nuevo cálculo para medir la inflación. El conductor de Todo es posible por Radio 10, Pablo Duggan, reveló detalles y contó la verdadera historia detrás la salida del funcionario y el cortocircuito que tuvo con el presidente Javier Milei, quien tenía una visión errónea sobre la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Es triste porque habla de un Gobierno muy improvisado y de un Presidente muy desconectado con la realidad. Ustedes saben que Milei vive en una realidad económica paralela, que solo él cree. Es un dogmático de la escuela económica marginal y sobre todo con mucho desconocimiento”, señaló en un primer momento el conductor de Duro de Domar por C5N.

Luego detalló que, hasta el lunes, "Milei estaba convencido de lo siguiente: cree que cuando vos tenés una tarifa de servicio público con subsidio, ese precio está distorsionado, pero al momento de hacer el cálculo de inflación piensa en que si le saca el subsidio, la boleta aumenta. El Indec lo que debería tomar es precio contra precio, sigue igual, por lo que la variación sería cero”.

“Esta es la idea que Milei estaba convencido, que aún el nuevo índice que pondera mucho más los servicios públicos, solo iba a ponderar, en el caso que se toque la tarifa y no en el caso que se saquen subsidios", reveló Duggan sobre el desconocimiento presidencial sobre uno de los principales tema económicos latentes en Argentina.

Pero la historia continúa lo que ocurrió a principios de semana. "¿Qué pasó el lunes? Alguien que no está en el Gobierno le preguntó a Milei y el contesta eso. Fue la única persona que por primera vez le dice que estaba equivocado. De ninguna manera el nuevo, ni ningún índice en la historia del Indec, calcula de la manera que lo estaba diciendo. No es así. El Indec calcula boleta contra boleta, si varió por tarifa o subsidio, da exactamente igual”.